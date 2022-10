Luis Suárez: el carácter europeo de Carballo, disfrutar "como si hubiese sido el último" y qué defensa fue el que lo marcó mejor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo indica que Luis Suárez asume sus últimos desafíos como jugador de Nacional. El duelo de este domingo ante Liverpool (16:00), por la definición del Campeonato Uruguayo, puede ser el último, pero él no piensa en eso: "La ansiedad se controla como lo hice en el resto de mi carrera, disfrutando, pero no pensando que es el último partido, sino que es una final y que hay que ganarla".

De todas maneras, sí lo hizo en el choque ante Danubio sabiendo que podía ser la última chance de jugar con los hinchas tricolores en el Gran Parque Central: "Lo disfruté y lo viví como si hubiese sido el último y así lo sentí en ese momento siempre con la cabeza de que la definición sea un partido solo. Y retirarme como me retiré del partido fue emocionante. Todos los meses que estuve acá el cariño de la gente fue espectacular, no me puedo quejar para nada, todo lo contrario".

Sobre cómo afrontar el duelo ante Liverpool manifestó: "Con toda la incertidumbre que se genera en esta clase de partidos. Lo afrontamos como si no hubiese otra oportunidad después y con la ilusión de obtener un título".

"Si los dos están peleando la final del Uruguayo por algo será. Los dos tienen una forma diferente de jugar, pero Liverpool demostró un año muy bueno y parejo si no fuese por los primeros puntos que perdió en el Clausura también lo hubiera peleado. Tiene dos jugadores reservados en la selección que no es poco y otros en buen nivel que marcan diferencia", agregó.

Suárez no escapó de la consulta sobre sus compañeros y hubo uno que lo destacó por encima del resto: "Si están en Nacional, por algo es, aunque el que más destaca es Felipe (Carballo) por la visión de juego que tiene, por arriesgar en una zona que ni jugadores europeos lo hacen y me sorprende que siga en el fútbol uruguayo, pero se siente cómodo, querido y contento jugando acá y hay que respetarlo. Ya tendrá sus oportunidades y a dónde vaya podrán disfrutar de la calidad de uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo".

"Hay muchos jugadores en este plantel que han intepretado mucho el juego con mi llegada. Franco (Fagúndez) se nota más porque ha aprendido mucho en lo últimos partidos que mi salida fuera del área la tiene que aprovechar él porque uno distrae y se lleva marcas. Eso lo ha beneficiado en muchas ocasiones además de la calidad que tiene. Tiene que seguir aprendiendo y escuchando que lo va a hacer crecer", manifestó.

También se animó a definir qué equipo fue el que lo marcó mejor y sostuvo: "Los de Liverpool me agarraron en mi primer semana, hoy en día he mejorado muchísimo en lo físico, en el roce con los defensas porque llevaba tiempo sin entrenar así. Hubo jugadores que me marcaron bien como los defensas de River Plate y Defensor Sporting, he tenido grandes rivales. El nivel ha mejorado, pero para bien porque los defensores se han mentalizado de tener que marcar a un jugador con trayectoria en Europa".

Consultado sobre qué le aportó al fútbol uruguayo su llegada, más allá de lo deportivo sentenció: "Uno es referente y erradicar la violencia era uno de lo mensajes claros. Disfrutemos del fútbol sin importar camisetas. Yo quiero ganar, pero quiero que la gente se divierta y tuvimos la chance de disfrutar un clásico en el GPC que salvo por esos dos minutos fue una fiesta y hubiésemos dado una imagen muy linda a nivel internacional".

"Que el futbol uruguayo crezca porque la verdad que está muy lejos de otras competencias por la imagen que damos a veces porque se suspenden partidos, porque a veces no se confirman calendarios y además tuve la posibilidad de intentar aconsejar a jóvenes que deben estar bien rodeados y mentalizados porque la tentación esta a la vuelta de la esquina y hay que tener la cabeza bien puesta porque el ambiente te puede llevar una mala pasada y muchos te escuchan y quedan agradecidos y eso me deja contento", concluyó.