Pablo Repetto y el jugador que recuperó para la definición tras vivir una "semana normal"

Nacional se juega el título del Campeonato Uruguayo el próximo domingo ante Liverpool (16:00) en el Estadio Centenario. Sabido es que en caso de perder, los tricolores contarán con la chance de afrontar las finales mano a mano, pero en filas albas la apuesta es cerrar la temporada esta semana.

"Sabemos que es un partido importante porque podemos lograr el Uruguayo así que nos preparamos con esa responsabilidad y motivación. Tenemos a los jugadores en condiciones y con el plantel prácticamente en un 100% y afinando detalles", confesó el técnico en conferencia de prensa.

"Creo que va a ser un partido parejo, con situación para los dos porque ellos tienen muy buenos jugadores en ofensiva. Como es una final a veces un poco la ansiedad hace que los jugadores no estén tan finos, pero por lo mostrado por los dos equipos hay un gran potencial ofensivo", agregó.

Para Repetto este duelo no cambió la planificación, más allá de lo que puede significar: "No cambiamos nada, es una semana normal, lo que estamos haciendo hoy es lo que hicimos antes de enfrentar a Danubio". Al técnico ni siquiera lo modificó la chance de que sea el último partido de Rochet y Suárez: "La planificación es la misma y sí somos conscientes de eso, pero no nos puede desviar. No queremos que nos desvíe de la ansiedad normal de una final".

De cara al duelo ante los negriazules, el técnico recupera a un hombre importante en el mediocampo: Diego Rodríguez. "El torito está a la orden, terminó la semana anterior entrenando normal con el grupo y ahora entrena normal, así que podemos contar con él".

"Si mirás hacia atrás se dio un comienzo que no fue bueno. Comenzamos esos clásicos amistosos que no fueron buenos, el del campeonato que tampoco lo fue y después nos encaminamos. Peleamos el Apertura, ganamos el Intermedio y ahora nos tocó ganar el Clausrua. Queda este partido que creo que es el que nos va a dar la confirmación de todo lo bueno que hicimos y es lo que soñamos cuando llegamos al club", repasó Repetto.

Sobre el apoyo de los hinchas remarcó: "La gente es un plus y ojalá le podamos dar la alegría a los que nos apoyaron todo el año. En algunos partidos que no se dieron los resultados la gente también estaba y esperemos que ese apoyo lo podamos devolver con gloria y el título".