Sergio Rochet y su posibilidad de emigrar al exterior: "A uno se le cruza por la cabeza"

"En el momento en el que surgió esta posibilidad, que lo charlamos con toda la gente que trabaja en la Fundación, yo como uno de los referentes, junto con el Puma y alguno más, nos pusimos a disposición para cualquier tipo de estos eventos, se lo comunicamos al plantel para que estuvieran atentos, y enseguida surgió esto de la gala. Sabemos que es por una causa muy buena y linda, venimos a aportar nuestro granito de arena para lo que es la fundación y en este caso para seguir expandiendo la UTU de Los Céspedes", comentó Sergio Rochet cuando llegó a la "Gala Gigante", organizada por la Fundación Nacional para sacar fondos para agrandar el centro de estudios en el lugar de entrenamiento de los tricolores.

Sobre sus declaraciones previo al duelo con Danubio por la última fecha del Clausura, en las que dijo que podía ser su último partido en el Gran Parque Central, el capitán de Nacional señaló que "uno no sabe lo que va a deparar el destino, el futuro, pero lo vi de esa forma. Ya el día previo, si bien estaba concentrado como siempre, a uno se le va pasando esa idea por la cabeza. También sabía que era el último partido de Luis (Suárez) en el Parque, entonces traté de estar de la mejor manera porque a una figura como él, por todo lo que hizo por Nacional, por nosotros, de volver y darnos una mano inmensa, se lo queríamos agradecer con un triunfo. Lo viví de una manera muy especial, el cariño que me ha dado la gente de Nacional, fue impresionante lo del domingo pasado. Disfruto de cada minuto, de cada segundo, de estar en este club".

Rochet agregó sobre la posibilidad de emigrar una vez finalizado el Mundial que "lo manejo con tranquilidad. Obviamente que a uno se le cruza por la cabeza porque están los comentarios familiares, en la gente que te rodea, por uno trata de abstraerse de eso y concentrarse en lo que está haciendo uno hoy en día, que es Nacional. Tenemos un partido decisivo, no da para distraerse".

"Lo de Luis (Suárez) resuena un poco más, pero fue impresionante la cantidad de mensajes, de gritos desde la tribuna, eso a uno lo enorgullece, quiere decir que traté de hacer las cosas bien y te lo reconocen, no tengo palabras para agradecer a toda esta gente", puntualizó.

El Chino habló de la racha que atraviesa su excompañero Thiago Vecino, quien fue el segundo máximo goleador del Clausura: "Hablé la semana pasada con él, pero no tocamos nada del tema este (de la final), pero seguramente más cerca del partido me va a escribir porque es muy de él, seguramente me deseará suerte, veremos si él tiene suerte o no... Últimamente por suerte no ha podido batirme. Me alegra el presente de él porque lo conozco y sé lo que es como persona".

Por último, el capitán de Nacional se refirió a Suárez: "Estar con Luis a uno lo hace poner los pies sobre la tierra, ha demostrado tener una humildad tremenda. Es una persona espectacular y eso a nosotros como plantel fue lo que más nos hizo resaltar... El trato, el día a día, es eso, después la ambición y el hambre de siempre querer ir por más. Es lo que es Luis como persona, como jugador, como profesional y es el mensaje que él deja en el vestuario".