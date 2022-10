Thiago Vecino: un viejo conocido de Nacional que busca romper la racha con Liverpool en la definición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay algo de lo que nadie duda de cara a la definición del Campeonato Uruguayo, y es que Liverpool necesita goles. Después de empatar 0-0 ante Nacional en el primer cruce de la temporada y caer por 1-0 en los otros dos, si los de Jorge Bava quieren forzar dos encuentros más, es momento de que los goleadores se pongan la 10.



La cuestión es que en este momento el delantero activo es Thiago Vecino, máximo artillero negriazul y segundo en el Uruguayo -en compañía de Agustín Rodríguez de Boston- solo por detrás de Thiago Borbas (18). No hay duda que el primer semestre Alan Medina fue el terror de los arqueros rivales, pero en este momento le han quitado el protagonismo.



Con un gol cada 152 minutos (ocho en los últimos seis), las esperanzas están puestas en Vecino, ex Nacional y reconocido hincha tricolor, que no pudo hacer valer la ley del ex en la final del Torneo Intermedio, que en julio se anotaron los de Pablo Repetto.



El atacante de 23 años llega tras marcar su primer triplete y solo necesitó del primer tiempo para sentenciar a Fénix por la última fecha del Clausura. Además, apenas pasaron 18 minutos de distancia entre el primer tanto y el último.



Lo cierto es que Vecino, que también se anotó seis asistencias, ahora tiene otra confianza. Los goles se la han dado, así como también su equipo, técnico y compañeros. Está en su mejor momento desde que llegó a Belvedere y dejó el equipo que lo formó, el mismo que este domingo volverá a ser su rival. Pero no solo en lo futbolístico por ser figura, si no también en lo emocional, porque se acaba de casar. Confianza, goles y mente tranquila, pilares imperantes para que el 9 rompa con la mala racha de Liverpool ante Nacional.

El otro goleador: Alan Medina

Alan Medina celebra su gol en Liverpool. Foto: Francisco Flores.

Alan Medina promedia un gol cada 248 minutos. Marcó por última vez el 9 de octubre ante Boston River (doblete) luego de casi dos meses sin goles. El último había sido el 20 de agosto con Rentistas. Fue clave al anotar cinco en el Apertura. Pasó a marcar tres en el Intermedio, los mismos que en el Clausura, donde no pudo mantener el ritmo. Esto le generó un vacío a Liverpool, hasta que apareció Thiago Vecino.

Goleadores de Liverpool del Campeonato Uruguayo 14 Thiago Vecino

11 Alan Medina

5 Gonzalo Carneiro

4 Rodrigo Rivero

4 Federico Pereira

3 Gastón Rodríguez

3 Fabricio Díaz

2 Pablo González

Liverpool perdió la final del Intermedio y luego la pisada a Nacional, pasó de liderar la Anual a que el tricolor llegara a sacarle 10 unidades de ventaja. También sufrió bajas en la delantera como Gonzalo Carneiro que había marcado cinco de las anotaciones negriazules y, pese a que Thiago había hecho goles hasta el momento, era suplente. Se podría decir que se ganó el lugar en el once a base de goles.

Thiago Vecino. Foto: Archivo El País.

A partir de ahí, aunque Díaz y Rivero habían colaborado con la cuenta goleadora, Vecino logró que los de Bava se pusiera a tiro. En el medio aparecieron nombres como Gastón Rodríguez y Liverpool volvió a sumar 21 goles en total como en el Apertura. Aunque ninguno contra Nacional, pero este domingo puede ser la oportunidad.