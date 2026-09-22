Falleció Milton Viera: jugó el Mundial de 1966 con Uruguay, defendió a los dos grandes y lo recordó Olympiacos

A los 80 años falleció Milton Viera, el Tornillo, como se lo conocía desde joven, y de extensa trayectoria en el fútbol de Uruguay, Argentina y Grecia, además de ser uno de los destacados que llegó a defender la camiseta de la Celeste en una Copa del Mundo al lograrlo en el Mundial de 1966.

Nacido en Cerro Largo, allí se dieron sus inicios futbolísticos hasta que le llegó la oportunidad de arribar a Montevideo desde el Bahía de Melo y vestir los colores de Nacional entre 1962 y 1967. Con el Bolso disputó un total de 67 partidos oficiales marcando ocho goles y conquistando el Campeonato Uruguayo 1966.

Tuvo un breve pasaje por Boca Juniors en 1968 donde solo pudo estar cuatro partidos oficiales y en su regreso a Uruguay defendió a Peñarol entre 1968 y 1972 disputando 86 partidos y marcando 14 goles donde, además ganó la Supercopa de Campeones Intercontinentales en 1969.

Tuvo oportunidad de jugar en Europa y lo hizo más precisamente en Grecia donde defendió al AEK Atenas y a Olympiacos. Este último dedicó un posteo en sus redes sociales para despedirlo: "Olympiacos despide con tristeza a Milton Viera, un futbolista que lució con orgullo la camiseta blanquirroja y fue querido por los hinchas. El gran mediocampista uruguayo jugó en el Olympiacos desde 1972 hasta 1977 y conquisto tres ligas griegas consecutivas y dos Copas. Expresamos nuestras más cálidas y sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.



Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά… pic.twitter.com/8nFqL72zJU — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 21, 2026

Además, finalizó su carrera en Bella Vista, luego de defender al Papal entre 1980 y 1982, previo a anunciar su retiro como futbolista profesional.

De todas maneras, seguramente su punto más alto se dio al defender a Uruguay en la Copa del Mundo de Inglaterra en la que formó parte del plantel y jugó tres encuentros: los tres de la fase de grupos ante el local, Inglaterra, Francia y México. La Celeste clasificó, pero cayó en la siguiente ronda ante Alemania, partido en el que Viera no tuvo minutos.

Esos tres encuentros fueron parte de los cinco en los que defendió a la Celeste porque antes del Mundial también jugó dos partidos: uno ante Paraguay por la Copa Artigas (donde marcó su único gol con Uruguay) que terminó en victoria por 2-1 y luego en la derrota 3-1 ante Portugal durante un amistoso.