Facundo Torres se despidió con una carta: "Llegó el momento más difícil de estos últimos 12 años"

Luego de sus primeras declaraciones tras firmar su contrato con Orlando City, Facundo Torres se despidió formalmente del club y de la hinchada de Peñarol con una carta a través de sus redes, a la vez que dejó las puertas abiertas para un futuro regreso.

"Llegó el momento más difícil de estos últimos 12 años. Porque Peñarol fue el club que con 10 años me invitó a recorrer un camino con muchos sueños por cumplir.Porque Peñarol siempre fue como mi casa. Me criaron, me acompañaron, me aconsejaron y me formaron desde el día uno como jugador de fútbol, y también como persona", inició el delantero.



"Un club al que lo hace grande su hermosa gente. Por su hinchada, que no hace falta explicar lo que representa para el mundo Peñarol, pero también por cada una de las personas que día día aportan su granito de arena, muchas veces de forma honoraria y con mucho amor, para que el club sea cada día un poco más grande. De Peñarol me llevo muchos nombres y grandes personas que me acompañaron desde el primer día, y otros que de a poco fui conociendo durante el camino". añadió.

Torres no se olvidó de recordar a quien fue su referente: "Imposible olvidarme del querido Bola Lima, con quien siempre estaré agradecido por la confianza que me dio desde el primer día. Sin duda que es un gran responsable del camino recorrido hasta este entonces", sostuvo.

"Formativas fue una etapa divina, de mucha constancia y perseverancia, pero cuando uno recuerda lo vivido lo valora cada vez más, por lo importante y difícil que fue. Llegar a Primera fue un sueño cumplido, y haber salido Campeón Uruguayo fue una sensación increíble y difícil de explicar. Fueron mil noches soñando con tener la copa en mis manos con la única camiseta que amo", relató Torres sobre sus 12 años en el elenco mirasol.

Agradecimientos

"Solo me queda agradecer. Al personal de Los Aromos, a mis compañeros, integrantes de cuerpos técnicos, funcionarios, dirigentes… por la huella que dejaron en mi camino, y por todo lo aprendido y vivido junto a ellos.

A ustedes… porque desde chico siempre fui uno más de la tribuna, fin de semana tras fin de semana sacando la entrada para poder ir a ver a Peñarol, y vivirlo desde el otro lado me permitió reafirmar lo importante que es para el club el apoyo de su gente y el amor que transmiten. Y por último, agradecer a mi familia y a mis representantes. Por nunca soltarme la mano, por guiarme, acompañarme y siempre creer en mí", indicó el nuevo jugador de Orlando City.

"Te amo Peñarol. Los voy a extrañar mucho, de verdad, pero ya nos volveremos a encontrar. Nos vemos a la vuelta!", concluyó la carta de despedida del hasta ayer número 10 aurinegro.