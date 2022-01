Las primeras palabras de Facundo Torres tras ser transferido al fútbol de la MLS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Torres se terminó de despedir de Peñarol, el club que lo formó. A las 15 horas de este viernes debía estar en el Palacio Peñarol para firmar su transferencia a Orlando City, su nuevo equipo de Estados Unidos.

"Contento por mí y por mi familia. Es un nuevo paso en mi vida. También está el dolor de tener que irme del club que amo, pero sé que es para progresar y por eso estoy feliz", expresó el Cuervo a los medios presentes a la salida de la firma, que después de tantas ideas y venidas, se concretó.



"Si me tocaba irme estaba contento por el nuevo paso, pero si me tocaba quedarme también me sentía muy bien en Peñarol, iba a estar feliz igual", añadió.



Desde hace algunos años varios uruguayos han elegido el fútbol de Estados Unidos para continuar sus carreras, como Diego Rossi, Brian Rodríguez, Francisco Gianella o Santiago Rodríguez, consultado por este tema, Torres expresó: "Todavía no hablé con nadie porque estaba esperando la firma. Sé que César Araújo fue para ahora ahí. De la ciudad ha averiguado todo y también de los compañeros que voy a tener".



El jueves a la noche Facundo recibió la llamada de su representante quien le comunicó que esta vez el acuerdo estaba cerrado y que tenia que presentarse en el Palacio a las 15.

"Cumplí mi sueño de ser campeón con Peñarol. A mitad de año prometí al club quedarme para salir campeón y hoy además tengo posibilidad de ir ala selección. Ojalá que se dé. Estoy agradecido 100% por el amor al club y por el cariño que me dieron. Pasar de juvenil a ser tan querido fue un sueño, les agradezco de corazón", sostuvo Torres, que ahora está a la espera de la lista de convocados del medio local de Diego Alonso.

"El amor recuerdo que me llevo de Peñarol es el Campeonato Uruguayo, todas las noches soñaba consagrarme con esa camiseta puesta".



El joven atacante tuvo su despedida el miércoles en cancha. "Estuve todos los días yendo a entrenar. Le agradezco a Mauricio Larriera que me dio los minutos en el amistoso. No lo hizo el lunes porque me dijo que era arriesgado, pero el miércoles sí me dejó. Me faltaba moverme para la selección", expresó.



"Sabía que eran mis últimos minutos y los disfruté al máximo, se cortó la luz después. Me voy agradecido con todos mis compañeros. Era mi sueño jugar en Peñarol, pero ellos lo hicieron mejor por como me trataron", aseguró el delantero mirasol.



Dejó una marca

EL cariño es mutuo y por eso el club lo agasajará con una distinción. Una de las canchas de la Ciudad Deportiva de Peñarol se llamará con su nombre. "Una emoción para mí que en algo tan importante para el club este mi nombre. Le agradezco a Nacho (Ruglio) por lo que dijo".

"Cuesta muchísimo salir de abajo en Uruguay, progresar, venir a juveniles, yo vivía en La Paz y me venía todos los días al Palacio en ómnibus, pero cuando uno lo logra es lo mejor. Me llevo la camiseta de básquet de Peñarol que se la pedía hace tiempo", concluyó Torres con su regalo bajo el brazo.