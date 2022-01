Guillermo De Amores: "Sueño con vestir la camiseta de la selección contra Paraguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo De Amores es uno de los cuatro arqueros de la lista de Diego Alonso de cara a los partidos de Eliinatorias, ya que al guardameta de Deportivo Cali, Sebastián Sosa y Martín Campaña se le sumará Sergio Rochet después de disputar el clásico del próximo sábado contra Peñarol.

Después de realizar el primer turno del entrenamiento en Cali, y a la espera del debut en un nuevo campeonato colombiano contra Jaguares de Córdoba el domingo por la noche, De Amores habló con Ovación sobre su citación a la selección, luego de haber sido campeón con su equipo la temporada pasada.

El guardameta nacido en San Jacinto, de 27 años, contó cómo se enteró de su convocatoria: "Tuve contactos con Carlos Nicola unos días antes, no me confirmó nada, pero intercambiamos mensajes a ver cómo venía en la preparación y me dijo que iban a estar pendientes, que estábamos todos en carrera para poder estar en la lista final. Después, con alguna comunicación del gerente deportivo, o alguna comunicación interna del personal del complejo, te vas dando cuenta que quizás podés estar convocado. Pero la verdad es que la confirmación fue cuando salió la lista, estábamos todos expectantes. Estoy feliz, anduve con un poco de ansiedad los días previos, pero ahora estoy muy feliz".

"Generalmente se hace un itinerario tentativo, pero que se hace para todos los muchachos que están reservados. Es por un tema de reserva de pasajes y de planificación interna de la AUF. Pero claramente uno se pone ansioso y con expectativa cada vez que te preguntan más detalles, y te van dando señales, je", agregó.

Sobre si se ve atajando de titular el 27 de enero contra Paraguay en Asunción, el guardameta señaló que "estoy con la expectativa de poder ir y jugar. Uno como jugador siempre se mentaliza para jugar, después el técnico debe tomar decisiones, decidir a quién elige para esos partidos y tomar recaudos. Yo voy a tratar de complicarle la decisión, que sea difícil para él poder decidir y luchar por ganarme un lugar. Uno como jugador sabe que está con otros colegas que están en gran nivel y que todos tenemos posibilidades. Sueño con vestir la camiseta de la selección contra Paraguay, mi pensamiento es ese, pero después, desde el lugar que me toque voy a apoyar al máximo y ayudar al equipo a conseguir el objetivo que sin duda es clasificar al Mundial".

El Guante de Oro del Mundial Sub 20 de Turquía 2013 ya compartió plantel en las juveniles de Uruguay con Nico López, Josema Giménez y Giorgian De Arrascaeta y conoce a Matías Vecino porque es de su misma ciudad.

Es la primera vez que Guillermo De Amores está en la selección mayor, aunque fue campeón Panamericano en Toronto 2015, en aquella selección que era Sub 22 y que ganó el oro con aquel gol en la final de Brian Lozano. En esa selección el entrenador de arqueros era, precisamente, Carlos Nicola.

"Las posibilidades están abiertas, como sin dudas están para otras selecciones que están en ese combo de poco puntos, el margen de error es mínimo, cada vez que pasen las fechas va a disminuir en ese margen. Precisamos la victoria. Hay que hacer una gran mentalización y un enfoque claro de los que significan estos partidos para nosotros para poder obtener los resultados y así llegar al Mundial", contó el arquero formado en Liverpool.

Por último, De Amores afirmó a Ovación que "siempre tenemos el sueño de la selección. Yo había participado del proceso de juveniles y la expectativa siempre la tenía. El presente es este, gracias a Dios se dio ahora, trato de disfrutarlo mucho".