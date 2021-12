De Amores fue campeón en Colombia, Peñarol lo quiere, pero no olvida su pasado: “esto es una enseñanza de vida”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo De Amores tuvo una espectacular temporada en Deportivo Cali, donde fue titular en 54 partidos de la temporada contando todas las competencias. Se proclamó campeón con el equipo caleño, algo que ese club no lograba desde 2015. Después del empate a uno en la primera final contra Deportes Tolima, en la vuelta el arquero de San Jacinto tuvo un mano a mano clave, que sirvió para revertir el trámite y terminar ganando por 2 a 1.

“Terminé muy conforme con mi año, jugué todos los partidos menos uno porque me habían expulsado en el primer semestre y otro contra Pereira en el que cambiaron todo el equipo para descansar”, cuenta De Amores a Ovación. El guardameta ya había sido campeón con Fluminense de un Carioca, aunque no tenía minutos, con Liverpool en Segunda División (2015) y en el Panamericano Sub 23 de Toronto con la selección uruguaya en el 2015.

El 23 de diciembre De Amores finalizó contrato con Deportivo Cali y ahora está evaluando qué hará: “Me ha llamado Peñarol, pero no me han hecho una oferta concreta. También hay algo de otros equipos del continente y Cali quiere que renueve. Estoy viendo qué decisión tomo en base a lo que me puedan ofrecer, principalmente desde lo deportivo, porque apuesto a seguir creciendo y a seguir jugando. Quiero seguir con la continuidad que tuve. La prioridad la tiene Cali por los respetuosos que fueron conmigo y porque me abrieron las puertas. Me ilusiona jugar la Libertadores aunque escucho otras ofertas, ellos pueden ejecutar una opción de compra”.

De amores en plena incidencia en Colombia.

De Amores es un caso extraño en el fútbol y a su edad (27) porque no lo maneja ningún representante. Solo cuenta con una persona que lo asesora legalmente a la hora de realizar los contratos. Aquel equipo que lo quiera, debe hablarlo directamente con él. “Prefiero trabajar solo, tengo una persona que me asesora en lo legal, que me ayuda a negociar y a tratar con los empresarios y los clubes directo, pero no es representante. Después de todo lo que viví en Brasil decidí estar solo, ya cuando fui a Fénix lo hice así” comenta y agrega que “es mucho mejor así. Sabés todo, tenés todo claro como son las cosas”.

“Aspiro a poder llegar a Europa o estar en la selección, esos son mis grandes objetivos”, dice el arquero, quien se refiere a la ilusión por el cambio de DT en la Celeste: “Creo que todos los jugadores nos ilusionamos ahora, je. Con el año que tuve, siendo campeón y terminando en buen nivel claro que me ilusiona. Obvio que soy consciente que hay muy buenos arqueros y que se le puede abrir las puertas también a otros”.

De Amores sorteó tiempos complicados ya que entre 2018 y 2020 pasó más de dos años sin jugar por una rebelde lesión en la que los médicos no daban con un diagnóstico certero. Se tuvo que pagar viajes a España para operarse y ver a especialistas. Por eso hoy disfruta el doble todo lo que le pasa. “Todo lo que pasé, la incertidumbre que atravesé durante mucho tiempo de ver si podía volver a jugar al fútbol, en la situación que estuve, que fue muy compleja realmente, me hace valorar mucho más todo. Lo disfruto mucho y todo esto me deja una enseñanza de vida y es una enseñanza quizás para muchas personas que pueden estar pasando momentos complicados, que no tienen nada que ver con el fútbol; la vida da vueltas, uno tiene que seguir luchando por lo que quiere, por sus objetivos. A la larga la vida pone las cosas sobre su lugar”.



El arquero De Amores junto a su esposa y la pequeña Indiana festejando el título.

"Generamos una hermandad muy linda con Hernán" Hernán Menosse es uno de los referentes de Deportivo Cali, llegó de la mano de Arias. “Desde el primer día me recibió como un hermano, me recibió de novela, hicimos tremenda relación entre las familias, generamos una hermandad muy linda. A nivel deportivo tenerlo ahí cerca es una garantía, es un jugador de mucha experiencia. Muy agradecido de compartir este año con él”, señaló.