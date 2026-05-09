Fabricio Díaz volvió a festejar en Qatar: Al-Gharafa se consagró bicampeón de la Copa del Emir

Al-Gharafa obtuvo el bicampeonato de la Copa del Emir de Qatar, con

Fabricio Díaz disputa la pelota ante Hassan Al Haydos, en la final de la Copa del Emir de Qatar, entre Al-Gharafa y Al-Sadd.

como titular en la final donde el vencedor goleó 4-1 al campeón de la liga, Al-Sadd. Además de volver a dar una nueva vuelta, el equipo del uruguayo obtuvo el último boleto del país a la AFC Champions League Elite.

El elenco del mediocampista Charrúa encaminó el partido en el primer tiempo, abrió la cuenta a los 21 minutos gracias a una gran jugada individual de Ahmel Al-Ganehi, que apiló defensores y abrió para Ferjani Sassi, que con un potente remate al primer palo festejó el primero.

Seis miniutos después, Al-Gharafa repitió parte de la fórmula. Con un Al-Sadd jugado al ataque, Al-Ganehi rompió la línea con un gran pase filtrado para Sassi, que asistió a Yacine Brahimi y con un tiro a colocar al primer palo estiró diferencias.

El perdedor salió decidido a descontar al segundo tiempo, adelantó el bloque, generó peligro, pero no pudo concretar. Esto lo aprovechó Aron Gunnarson, que interceptó una pelota en tres cuartos y puso un largo pase a Brahimi, que ganó el mano a mano ante un defensor y con otro remate a colocar al primer palo, puso el partido 3-0 a los 63'.

Al-Sadd encontró el descuento pero tarde, por intermedio de Javairô Dilrosun que recibió dentro del área y con una buena jugada individual anotó el primer gol de su equipo a los 87'. En los descuentos Brahimi coronó la goleada con su hat trick, luego de recibir una pelota cruzada de Amro Abdelfatah Surag y con un buen recorte hacia al medio, abrió su pie derecha para ponerla contra el palo cruzado.

Fabricio Díaz fue reemplazado en el tiempo adicional, en un nuevo triunfo de su equipo por la Copa del Emir de Qatar, ante el equipo más galardonado del país. En la anterior edición, lo había eliminado en cuartos de final por penales, tras igualar 2-2.

El mediocampista uruguayo celebró su octavo título oficial y uno clave para el Al-Gharafa, que volverá a competir internacionalmente, buscando también el cupo por ranking que da Asia al Mundial de Clubes 2029, luego de que el Al-Ahli liberara uno tras su bicampeonato de la AFC Champions League Elite.