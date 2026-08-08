"Está mejor de lo que pensábamos": la grata impresión que produjo Rubén Botta en Nacional y el rol a cumplir

Rubén Botta fue oficializado como nuevo refuerzo de Nacional el martes pasado con la mira puesta en sumar una alternativa de jerarquía de mitad de cancha hacia adelante. En especial en el puesto de mediapunta, donde hasta su arribo contaba solo con Agustín Dos Santos, una promesa del tricolor.

El argentino de 36 años tuvo un último pasaje por Defensa y Justicia con un desempeño irregular, que incluyó un gol y una asistencia en 13 partidos. Arrastra tres meses de inactividad considerando que el 4 de mayo jugó contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Después afrontó una sanción del Tribunal de Disciplina por un cabezazo a un rival, lo que lo privó de estar en cancha sumado al receso por el Mundial 2026.

¿Qué tal lo vienen evaluando en la interna de Nacional desde su llegada? De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en la Ciudad Deportiva Los Céspedes han utilizado dos parámetros para medir su desempeño.

“Desde el punto de vista técnico es lo que esperábamos y sabíamos; desde lo físico está mejor de lo que pensábamos todos”, afirmaron con mucha convicción. Considerando que ha estado apenas unos días entrenando con sus nuevos compañeros y del período que lleva sin competir a nivel oficial, todavía es una incógnita si ingresará o no en la lista de convocados de Jorge Bava. Está previsto que el técnico comunique este sábado por la tarde quiénes serán los 21 citados para quedarse concentrando en Los Céspedes.

Por lo visto a lo largo de su trayectoria, Botta puede recostarse a la banda en caso de que el equipo lo necesite, pero su característica principal es la de jugar por el centro y ser el enlace del equipo para construir. Al ser consultados al respecto, desde Nacional acotaron: “No creo que él juegue por la banda, pero es una pregunta para Jorge Bava”. La cuenta oficial del Bolso informó que utilizará el dorsal 20, que ya empleó en su etapa como jugador del Halcón de Varela y en su breve pasaje por Inter de Milán.

Nacional recibe el 45% de los goles después de los 76 minutos

Los errores defensivos han sido uno de los principales problemas de Nacional a lo largo del primer semestre, y también en el arranque del segundo con la eliminación sufrida en los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Tigre.

Si se toma en cuenta la competencia por el ámbito local y a nivel continental, hay un dato elocuente que refleja una cuestión que deben mejorar desde el plano colectivo. El 45% de los goles que recibió fueron después de los 76 minutos de juego, según los datos de Calculadora Celeste.

A la hora de analizar caso por caso, en el marco de la Liga AUF Uruguaya recibió 29 tantos, al tiempo que por Copa Libertadores fueron nueve en seis partidos correspondientes al grupo B.

Por último, en Copa Sudamericana fueron cuatro goles en dos partidos frente al Matador, incluyendo la goleada 3-0 que sufrieron en el Gran Parque Central y la buena imagen que dejaron en la vuelta con el triunfo 2-1 en el Estadio José Dellagiovanna.

Por otra parte, la ausencia de Maxi Gómez frente a Boston River tiene su propio impacto, no solo porque viene de anotar un doblete en el cierre del Intermedio contra Progreso, sino por su influencia en lo que va del año. Ya acumula 13 goles y tres asistencias en lo que va de la Liga AUF Uruguaya.

Asimismo, totaliza cuatro goles entre la Libertadores y la Sudamericana. Por lo mencionado, tiene en sus pies el 40% de los tantos del equipo. Enfrente tendrá a un rival como el Sastre que viene de terminar último en la Serie A del Torneo Intermedio con cinco puntos de 21 posibles y tiene apenas 22 unidades en todo el año. Además, se encuentra en el tercer lugar de los equipos que más goles recibidos acumuló hasta el momento.

