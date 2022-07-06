Así fue el momento en el que algunos periodistas uruguayos fueron agredidos por hinchas de Unión

COPA SUDAMERICANA

En el cierre del partido entre el tricolor y el Tatengue, se produjeron incidentes que terminaron dañando los equipos de trabajo de los reporteros.

Nacional derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe en condición de visitante y se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana con goles de Juan Ignacio Ramírez y José Luis Rodríguez. Pero en el cierre del encuentro se produjeron incidentes que opacaron la celebración del albo. ¿De qué se trata?

Tras el gol de Juan Ignacio Ramírez que significó el empate del elenco de Pablo Repetto, algunos hinchas del Tatengue agredieron a periodistas uruguayos mientras trabajaban en su sector.

Por este hecho, no solo atacaron la integridad de quienes estaban presentes sino que también atentaron contra sus equipos de trabajo, lo que llevó a que varios reporteros de distintos sitios se solidarizaran con la situación que debieron vivir los cronistas.