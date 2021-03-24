Un nuevo Diego Forlán dirigió su primera práctica en Atenas de San Carlos

EN PUNTA DEL ESTE

"Haber estado en Peñarol me dio muchas herramientas y una gran confianza. Me sirvió para probarme a mí mismo, hoy me paro de otra forma frente a un grupo”, dijo el entrenador.

silvia pérez

Diego Forlán está contento, feliz, y se le nota. No solo porque el sábado pasado llegó al mundo José, su cuarto hijo, sino porque ayer dirigió su primera práctica al frente de Atenas de San Carlos. Había comenzado a trabajar hace unos días, pero fueron de transición y de conocimiento.

Hacía años que Forlán no pisaba la Posta del Lago donde Atenas SAD se ha afincado. Concretamente, desde su primer día como jugador de Peñarol. El equipo dirigido entonces por Pablo Bengoechea estaba de pretemporada allí cuando se unió al grupo. En aquella oportunidad mucha gente se acercó a la Posta para ver a Forlán. Y algo parecido sucedió en la pasada jornada. Es que los uruguayos siguen sintiendo un gran cariño y admiración por quien fue el mejor jugador del mundial de Sudáfrica.

“Arrancamos el lunes, pero queríamos conocer las instalaciones, los materiales y sobre todo a los jugadores. Ahora entrenamos y me quedé muy conforme con la predisposición de los futbolistas. Les agradecí al final de la práctica, son jóvenes y tienen muchas ganas de aprender. Y hay muy buenos jugadores”, dijo Forlán sobre su plantel, que hoy es corto porque se fueron unos cuantos jugadores y se esperan refuerzos.

Primera práctica de Diego Forlán en Atenas

El martes Forlán tuvo una reunión con las autoridades de la SAD. “Habían parado las contrataciones cuando se fue Eguren para Chile y esperaban al nuevo entrenador para tomar las decisiones. Estamos trabajando en eso, lo ideal sería que vinieran cinco o seis jugadores ”, reconoció el nuevo técnico del equipo carolino.

“Poco a poco se van haciendo bien las cosas. Se pasó de un gerenciamiento a otro y eso a veces no es fácil. Por suerte la relación de los directivos de Atenas con la SAD es muy buena. Es una comunión que funciona”, explicó tras una mañana que fue intensa. Comenzó a las 9:00 con un trabajo en el sintético y luego pasaron a la cancha. Tras un movimiento general, Diego trabajó con la ofensiva y su hermano Pablo con los defensores. Luego se repartieron los chalecos para unos minutos de fútbol y cuando parecía que la práctica había finalizado, el profesor Santiago Alfaro los llevó nuevamente para el sintético. Terminaron recién al mediodía.

La intención de Atenas SAD no es que Forlán consiga el ascenso enseguida, sino que se encargue de un trabajo a largo plazo. “Obviamente, uno quiere competir y por qué no subir, pero tiempo al tiempo. Estamos trabajando y construyendo, este fue recién el primer entrenamiento. Y la verdad nos quedamos con muy buenas sensaciones por lo que hemos visto. Pero este es un trabajo a largo plazo”, admitió el entrenador que tiene los mismos colaboradores que en Peñarol: su hermano Pablo, Juan Castillo, el profesor Santiago Alfaro y el español Manuel Ojalvo.

El técnico reconoció a su vez lo fuerte que va a estar el torneo de Segunda, dado que ya descendieron Cerro y Danubio y podría llegar a hacerlo Defensor Sporting. “Va a estar lindo, sí. La verdad estoy muy contento. Basta mirar dónde estamos entrenando. Este lugar es espectacular, es un privilegio estar acá”, afirmó señalando el hermoso entorno.

Fue el ídolo de varios de sus futbolistas

Para los jóvenes jugadores de Atenas tener a Forlán como técnico es una experiencia maravillosa que esperan aprovechar. Exequiel Merelles tiene sólo 15 años y está desde los 14 recién cumplidos en el primer equipo, aunque aún no ha debutado. “Cuando me enteré que venía Diego fue una gran alegría para mí y para mi familia. Tuvimos la primera práctica con él y fue de alta intensidad”, dijo el chiquilín, que es de San Carlos y está en Atenas desde los 4 años. “Es un hombre serio que tiene años en el fútbol y sabe muchas cosas que nos va a transmitir”, añadió el delantero que integra la selección Sub 17.

Valentín Amoroso, por su parte, tiene 20 años, pero recuerda claramente lo del Mundial de Sudáfrica y hoy tiene la posibilidad de entrenar con quien fue su gran ídolo. “Cuando se empezó a decir que podía venir fue muy lindo, pero también unas semanas de mucha ansiedad porque no sabíamos si se iba a concretar o no”, contó el volante o extremo izquierdo.

“Para mí es un sueño, una experiencia maravillosa que espero aprovechar al máximo. El primer entrenamiento ya fue muy intenso y dinámico. Y trabajan con mucho profesionalismo”, culminó Valentín, quien sí sueña con el ascenso.

La experiencia aurinegra

Visto de afuera da la sensación que un camino como el que está recorriendo ahora Forlán, de dirigir un equipo de Segunda, es la mejor manera de comenzar la carrera de entrenador. Él no lo comparte y no se arrepiente de haber dirigido a Peñarol.

“Haber estado en Peñarol me dio muchas herramientas y una gran confianza. No sé si fue lo ideal o no, pero tener la oportunidad de dirigir a Peñarol no es para decirle que no porque quería empezar de abajo. A mí me sirvió mucho para probarme a mí mismo porque una cosa es lo que uno sabe y otra es cómo te manejás. Fue una experiencia muy positiva, aunque el resultado no fue el que queríamos. Pude confirmar muchas cosas de mí mismo, porque tenía dudas. Hoy me paro de otra manera frente a un grupo. Sobre todo en un primer día. Hay errores que cometí que no voy a repetir, aunque seguramente voy a cometer otros, porque es así. He analizado muchas cosas y hoy trabajo diferente. Pero estoy agradecido de haber tenido esa oportunidad porque me sirvió muchísimo para estar donde estoy hoy en día como un entrenador que recién está comenzando”.

Britos

delantero Matías Britos estuvo en la Posta, ¿volverá a Atenas? El delantero de Peñarol Matías Britos inició su carrera en Atenas y no niega que es hincha del club. Ayer estuvo con su familia en la Posta y conversó tanto con las autoridades de la SAD como con Diego Forlán. Además, termina su contrato con los aurinegros y nadie le habló para renovar. De todos modos, Forlán reconoció que seguramente a Britos no le iban a faltar ofertas.

“Tenemos una gran relación, es un pibe divino. Yo encantado de la vida que viniera, pero entiendo que un jugador necesita aprovechar sus momentos. Si no es ahora puede ser más adelante, este club va a crecer mucho”.



Por ahora Forlan va y viene todos los días desde Montevideo, pero no descarta poder vivir en Punta del Este -donde tiene casa- en un futuro. “Ahora con el bebé recién nacido es bravo. Este año no, pero el año que viene puede ser. Hay que ver cuando empiece el torneo y la logística. Mi idea es quedarme al menos una vez por semana, pero en este momento no quiero porque de noche le doy una mano grande a Paz. Quizás podría venirme el viernes con la familia y quedarme hasta el domingo. Tengo la casa a dos minutos de acá”.

José trajo el trabajo de su padre en Atenas bajo el brazo. “Sí, tal cual. Je. Salió todo bien y estamos muy felices de que se haya agrandado la familia”, culminó.