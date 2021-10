El equipo de Luis Suárez no para de crecer y ahora también existe la Ciudad Deportiva LS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siete meses atrás Luis Suárez abrió su complejo deportivo ubicado en Ciudad de la Costa sobre la Avenida Calcagno. De éste salió la creación de su equipo: la Sociedad Anónima Deportivo LS. El Pistolero la hizo pública en marzo de este año y desde entonces su emprendimiento no para de crecer.

Ahora sumó otra construcción: la Ciudad Deportiva LS, ubicada a solo tres cuadras del Complejo LS en la calle Camino de los Hormigueros. Tal y como planeaba el jugador del Atlético de Madrid, además de estar inscrito en la Liga Universitaria de Deportes en el Campeonato Sub 18 de fútbol, se buscaba competir con las categorías Sub 14, Sub 16 y Mayor. Uno de los objetivos era sumar fútbol y el hockey femenino, por eso el nuevo centro contiene nuevas canchas para desarrollarlo.

Tal como lo dice el afiche, la Ciudad contará con tres canchas de césped artificial (mini estadio de fútbol 11, otra igual pero de 7 y una de fútbol y hockey), tres de pasto natural (dos de fútbol 11 y otra de 7), gimnasio equipado y vestuarios. Además de una barbacoa para eventos y oficinas.