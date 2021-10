¿Karma? A Ronald Koeman lo despidieron por teléfono al igual que él prescindió de Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay un dicho un poco cliché, pero igual de cierto que dice: “Todo vuelve en la vida”.



Ronald Koeman desarmó al Barcelona, prescindió de Luis Suárez y esto hizo enojar a uno de los máximos ídolos azulgranas, Lionel Messi, quien se fue del club después de 20 años. La despedida del Pistolero fue por teléfono, a través de una llamada que duró 40 segundos. Al DT neerlandés le hicieron lo mismo.

Ronald Koeman hablando por teléfono. Captura de pantalla

Ayer, caer ante el Rayo Vallecano por LaLiga fue la gota que rebasó el vaso, por lo cual la comisión directiva del club culé que preside Joan Laporta decidió destituir al entrenador horas después del resultado, mientras este regresaba del viaje a Madrid. ¿Cuánto habrá durado esta llamada? No se sabe, posiblemente oscile en el mismo tiempo que Suárez recibió la dura noticia de que no lo tendrían en cuenta.



Luego, procedieron a hacerlo público: “El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo”, afirmó el club en un comunicado, precisando que el presidente Joan Laporta se lo ha comunicado al entrenador.



El entrenador había arribado al azulgrana hacía un poco más de un año, procedente de la selección neerlandesa.



¿Qué fue del equipo catalán que peleaba los primeros puestos de la tabla año tras año en LaLiga? No se sabe, pero el camino hacia allí esta temporada no será con Koeman. Los hinchas lo habían increpado e insultado a la salida de la derrota en el clásico ante el Real Madrid y ayer volvió a caer 1-0 ante Rayo Vallecano, el ascendido para esta temporada.



Bajo su dirección, Barcelona se desplomó hasta el noveno lugar de la tabla de posiciones de LaLiga, con solo 15 puntos de los 30 disputados. Dejó al equipo comprometido en la clasificación en la Champions League, tras sufrir goleadas ante Bayern Munich y Benfica, y vencer por la mínima a Dinamo Kiev.



Esta es la cuarta vez que Koeman es despedido de su puesto de entrenador. Ya le había sucedido durante sus campañas en en Valencia FC, AZ Alkmaar y Everton.