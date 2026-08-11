Se sorteó la Copa AUF Uruguay 2026: conocé los rivales de Nacional y Peñarol en fase de grupos

Se sorteó la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026. Aquí se enfrentarán equipo de Primera y Segunda División Profesional. En ese sentido, quedó definido que Peñarol integra el Grupo uno, mientras que Nacional compone el cinco.

La fecha de inicio de la quinta edición de la Copa AUF Uruguay 2026 será el miércoles 26 de agosto. A su vez, el duelo decisivo por este título tendrá un significado especial porque será el último encuentro de la temporada oficial del fútbol uruguayo.

Los grupos de los equipos profesionales

Grupo 1: Peñarol, MC Torque, Danubio y Atenas de San Carlos

Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting y Rentistas

Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro y Cerrito

Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud y Oriental

Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso y River Plate

Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River y Colón

Sistema de definición de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026

El sistema de definición entre equipos del mismo grupo es el olímpico. Es decir, el que se empleó en la actual edición de la Copa Libertadores y en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Esto significa que no importará la diferencia de goles entre dos equipos, sino los duelos entre sí a la hora de determinar las posiciones en caso de igualdad en puntos.

De los grupos avanzarán a la segunda fase profesional los dos mejores de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán una eliminatoria entre ellos, donde los rivales se determinarán a través de un sorteo que se hará en fecha a definir.

Cruces de la fase eliminatoria de los equipos de la Primera División Amateur

Terremoto vs. Bella Vista

Deutscher vs. Deportivo Italiano

Rampla Juniors vs. Lito

Durazno FC vs. Deportivo Colonia

Estos cruces serán a partido único y de terminar igualado en los 90 minutos se definirá un ganador por medio de la tanda de los penales.

La final va a ser el último partido de la temporada

El festejo de los jugadores de Peñarol con el trofeo de campeón de la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

El duelo decisivo para determinar al campeón de la Copa AUF Uruguay 2026 será el último encuentro de la temporada oficial.

"Con una escala creciente", dijo Alonso sobre la Copa AUF Uruguay

Ignacio Alonso en la "nueva era del fútbol uruguayo". Foto: Ignacio Sánchez.

"Con una escala creciente año a año y nos permite soñar con el crecimiento", señaló Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. "Con el incremento del tiempo y los valores en competencia, los premios, la expectativa y la concurrencia y ya vamos por la quinta edición y con una clasificación a la Copa Libertadores. Y este año con la transmisión televisiva con una sola señal", añadió.

"Este año tiene un formato especial, pero esta nueva conformación de la Copa nos va a permitir disfrutar de más partidos. Nos asegura en los octavos de final la participación de dos equipos amateurs", indicó Alonso.

Así se juega la Copa AUF Uruguay 2026

El trofeo de la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Son 44 los equipos que dirán presente en esta oportunidad en la Copa AUF Uruguay. A los 16 equipos de la Liga AUF Uruguaya se les sumaron los ocho primeros elencos de la Segunda División Profesional. Plaza Colonia, Fénix, Cerrito, Atenas, Oriental y Rentistas llegaron a la fecha de quiebre clasificados, mientras que con sus triunfos, Colón y River Plate se metieron al certamen.

Estos 24 equipos serán divididos en seis grupos de cuatro. En el sorteo habrá cuatro bolilleros que quedaron conformados de la siguiente manera.

En el bolillero 1 estarán Peñarol y Nacional, los dos mejores equipos de la Tabla Anual al finalizar el Torneo Intermedio: Deportivo Maldonado y Racing; y los dos mejores equipos de la B una vez finalizada la primera rueda de la fase regular: Plaza Colonia y Fénix.

Los bolilleros 2 y 3 estarán conformados por los siguientes equipos de la Anual. Por lo tanto en el segundo estarán Montevideo City Torque, Wanderers, Albion, Central Español, Liverpool y Cerro Largo; y en el tercero Defensor Sporting, Juventud, Danubio, Boston River, Cerro y Progreso.

En el último estarán los restantes de la Segunda División Profesional: Cerrito, Atenas, Oriental, Rentistas, Colón y River Plate.

De los grupos avanzarán a la segunda fase profesional los dos mejores de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán una eliminatoria entre ellos, donde los rivales se determinarán a través de un sorteo que se hará en fecha a definir.

A partir de octavos de final recién podrán cruzarse entre equipos profesionales y amateurs, donde los equipos de OFI tendrán prioridad para ser locales y luego los amateur. De sortearse dos equipos profesionales, la localía se definirá por sorteo.

Respecto a la llave amateur, de la Divisional C clasificaron los cuatro semifinalistas del Torneo Inicial: Deutscher, Deportivo Colonia, Rampla Juniors y Lito, junto con los cuatro mejores equipos de la Tabla Anual de 2025 que aún se mantienen en la divisional: Bella Vista, Durazno, Terremoto y Deportivo Italiano.

No habrá bolilleros para separar estos equipos. Primero se sorteará el equipo que será local y a continuación su rival. Esta fase eliminatoria será a partido único, donde el vencedor avanzará a la segunda fase amateur. En caso de empate en los 90 minutos se definirá el ganador en tanda de penales.

Los equipos de la Divisional D entrarán directamente en la segunda ronda amateur, que son los dos mejores clasificados de la Tabla Anual de 2025, que permanecen en la categoría: Real Montevideo y Rincón. En dicha etapa también ingresarán los 10 equipos de OFI. Estos son los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes: Libertad (San Carlos), Sportivo Barracas (Dolores), Ferro Carril (Salto), Wanderers (Durazno), Porongos (Trinidad), Gladiador (Salto), San Carlos y Río Negro (San José); junto a los dos ganadores de los playoffs por la permanencia: Nacional (Florida) y Racing (Durazno).

Los 16 equipos de la ronda amateur jugarán una eliminatoria a partido único y los ganadores avanzarán a la fase final (octavos) donde podrán cruzarse ante los equipos profesionales.

La Copa AUF Uruguay iniciará el miércoles 12 con la primera fecha de la fase de grupos de las primeras dos divisionales.

