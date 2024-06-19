El rey de los deportes: Diego Forlán se parece a Rafa Nadal y se luce en un torneo internacional de tenis

Redacción El País

Luego de una gran trayectoria que tuvo su punto máximo consagrándose como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 con Uruguay, Diego Forlán se retiró del fútbol profesional en 2019 jugando para el Kitchee pero lejos está de seguir practicando deporte y en todo lo que juega se destaca. Esta vez fue el turno del tenis.

Aunque es una fija en cada partido de estrellas y leyendas de FIFA al rededor del mundo y también ha incursionado como entrenador, el fútbol no es el único deporte al que Forlán le presta atención y dedicación.

El ex Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid ha demostrado buenos dotes para el golf, el pádel y, sin dejar de salir a correr o entrenar en el gimnasio, Forlán ahora destaca en el tenis y su vinculación con la raqueta tiene que ver con su padre y su niñez.

"Mi padre jugó al fútbol y cuando se retiró a los 41 años empezó a jugar al tenis y nosotros -con sus hermanos- también. Desde los dos años. Después es sabido que me dediqué al fútbol", dijo Forlán que captó toda la atención del MT1000 de Lima, Perú en el que arrasó y avanzó a los octavos de final de la categoría +45.

🎾🎙️Habla Diego Forlán. ¿Cómo empezó a competir en tenis ITF seniors? pic.twitter.com/vmu5cEc6yS — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) June 18, 2024

En la primera ronda del torneo del circuito ITF World Tennis Masters Tour, Diego Forlán le ganó al chileno Gonzalo Carreño por 6-0 y 6-2 y en segunda ronda también superó con autoridad al local Jorge Hernández por 6-0 y 6-1. El torneo se disputa hasta el 22 de junio y ahora el uruguayo se medirá al chileno Pablo Rojas-Holch antes de hacer su debut en duplas.

A pesar de que ningún fanático del fútbol olvida que Forlán fue el que mejor domó a la Jabulani con su pierna derecha en la Copa del Mundo de 2010, como jugador de tenis el uruguayo tiene una curiosidad: es zurdo como Rafael Nadal.

"Al mismo momento que empecé a jugar al fútbol, empecé a jugar al tenis. Durante mi carrera futbolística jugué de vez en cuando y lo retomé una vez que me retiré", dijo en una entrevista durante el torneo Forlán que ya había jugado dos torneos ITF 450 en Montevideo y Punta del Este pero esta es su primera experiencia en un MT1000 y de manera internacional. Y cumplió con creces.