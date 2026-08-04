El promedio letal de Maxi Gómez en Nacional, su socio de lujo y la cuenta pendiente ante Peñarol

En medio de una temporada compleja para Nacional, Maxi Gómez ha logrado imponer su jerarquía individual y, de hecho, viene de marcar su tercer gol en dos partidos como capitán. Su doblete contra Progreso le sirvió al equipo de Jorge Bava para ganar por primera vez a nivel local en lo que va del certamen, no perder puntos clave para la Tabla Anual y ya poner el foco en el Clausura.

Unos días antes fue el encargado de anotar el 1-0 parcial del tricolor frente a Tigre en Victoria por Copa Sudamericana. ¿Qué grado de influencia ha tenido el “9” en el tricolor desde que llegó?

En materia de estadística, lleva aportados 26 goles y ocho asistencias en 46 partidos y demora 113 minutos en producir un gol, según indican los datos de Sofascore. Además, promedia dos remates y medio por partido y una puntería del 42% frente al arco rival.

Las estadísticas de Maxi Gómez en Nacional de acuerdo a Sofascore. Foto: Sofascore.

Gómez arribó al Bolso el 1 de julio del 2025 después de disputar el Apertura y el Intermedio con Defensor Sporting. El club adquirió el 50% de la ficha del atacante, que no tardó en desnivelar: hizo nueve goles y repartió cinco asistencias en 15 encuentros, además de disputar un partido por Copa AUF Uruguay y las finales clásicas ante Peñarol, donde el Bolso se coronó campeón uruguayo en el Gran Parque Central.

En el arranque de la temporada 2026 su equipo cayó por penales en la Supercopa ante el aurinegro. Con el paso de las semanas, llegó el ansiado debut de Gómez en Copa Libertadores con Nacional. Si bien no avanzaron a octavos en un grupo que a priori habían definido como accesible, él dio muestras de su eficacia: hizo tres goles en seis partidos.

Y después trasladó esos registros a la serie ante el Matador por los playoffs de Copa Sudamericana: le hizo un tanto en dos encuentros, aunque no pudieron clasificar a octavos. En total, acumula 17 goles y tres asistencias en 28 partidos durante la actual temporada, que incluyen 10 goles y dos asistencias por el Torneo Apertura y otros tres tantos por el Torneo Intermedio.

Maximiliano Gómez en su debut como capitán, en el partido contra Tigre por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Le ha convertido a Montevideo City Torque, Progreso, River Plate, Racing, Plaza Colonia, Cerro Largo, Miramar Misiones, Boston River, Juventud, Liverpool, Cerro, Albion, Deportes Tolima, Universitario, Coquimbo Unido y Tigre.

De los rivales que ha enfrentado hasta ahora, solo le falta convertirle a Peñarol, Danubio, Wanderers, Defensor Sporting, Central Español y Deportivo Maldonado. Le hizo goles a todos sus rivales de Libertadores y Sudamericana.

Su gran cuenta pendiente es marcar en un clásico. Lleva cinco partidos enfrentando a Peñarol de manera oficial y en cuatro de esas ocasiones lo hizo como titular. El saldo total es de dos caídas, dos empates (incluyendo la Supercopa que ganó por penales el Mirasol) y una victoria, que fue la que les dio el título de la Liga AUF Uruguaya en el alargue por el gol de Christian Ebere.

El promedio letal de Maxi Gómez en Nacional: participa en un gol cada 113 minutos

Maximiliano Gómez celebra el gol que marcó en el triunfo de Nacional ante Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

Los números son elocuentes, pero su destaque también es notorio cuando se habla únicamente de juego. Aun en el peor Apertura de la historia para el tricolor, Gómez logró relucir promediando un gol cada 99 minutos. Totalizó 10 goles y dos asistencias en 13 partidos.

Por sus características, logra destacarse dentro del área, pero cuando el equipo lo necesita también retrocede unos metros con naturalidad, asiste y demuestra buen manejo de pelota.

El socio de lujo de Gómez en Nacional desde su llegada al club en julio del 2025

Respecto de las asistencias recibidas, el socio de lujo de Gómez es Nicolás Lodeiro, que desde su arribo al Bolso le ha dado tres asistencias al delantero. Le siguen Luciano Boggio y Nicolás “Diente” López (2), y luego otros colegas que están emparejados con una: Christian Oliva, Maxi Silvera, Gonzalo Carneiro, Luis Mejía, Tomás Verón Lupi y Pavel Núñez.

Las muestras de adhesión del "9" y su reciente renovación contractual

Además de abrochar incorporaciones, uno de los grandes objetivos de Nacional en este mercado de pases era asegurar la renovación contractual de Gómez, que desde su llegada al club ha recibido varias ofertas para seguir su carrera en otros equipos poderosos del continente. El deseo del jugador, sumada a la oferta que realizó la gerencia deportiva del Bolso, terminaron concretando su extensión hasta diciembre del 2027.

“Es una emoción bárbara, desde chico soñamos con toda mi familia vestir esta camiseta”, expresó emocionado en el evento realizado en el Paddock del Gran Parque Central. Y luego puso el foco en la meta colectiva: “El principal objetivo es ganar el Clausura, que es muy importante y arrancamos todos en cero. Se sale de esta situación trabajando”.

