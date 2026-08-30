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El País Ovación Fútbol

El golazo de Francisco Calvo en su debut clásico con Nacional ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo

El zaguero costarricense abrió el marcador a los 24 minutos de juego en el Estadio Campeón del Siglo después de una asistencia de Luciano Boggio.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
30/08/2026, 16:52
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Francisco Calvo con Nacional en pleno clásico ante Peñarol.
Francisco Calvo con Nacional en pleno clásico ante Peñarol.
Foto: Estefanía Leal.

Francisco Calvo tuvo su estreno clásico con Nacional en el cruce frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura y convirtió un golazo. Cuando corrían 24 minutos de juego en el Estadio Campeón del Siglo, llegó el centro de Gastón Martirena desde la izquierda y el cabezazo de Luciano Boggio para asistir al zaguero costarricense.

Ya dentro del área, recibió de espaldas y, con la marca de Eduardo Darias encima, Calvo sorprendió con un taco potente que vulneró la valla de Washington Aguerre. Enseguida fue directo a abrazar a sus compañeros, que celebraron con euforia la apertura del marcador.
Lo logró en su noveno partido con Nacional, donde acumula 800 minutos de juego.

El defensor de 34 años llegó al Bolso el pasado 9 de julio con la mira puesta en potenciar al tricolor, que buscaba carácter y experiencia, como expresaron públicamente sus dirigentes. Calvo fue mundialista con la selección de Costa Rica y tiene un amplio recorrido por el fútbol norteamericano, que incluye a clubes como Chicago y Minnesota.

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