El entrenador de Sebastián Coates confía en que el defensa tiene mucho más para dar y lo felicitó

El defensa central Sebastián Coates "aún puede evolucionar mucho", según su entrenador en el Sporting de Portugal, Rúben Amorim, que aseguró que va a "exigir cada vez más" al internacional uruguayo.

En rueda de prensa previa al partido del jueves contra el Paços de Ferreira, Amorim felicitó a Coates "por la bonita carrera que está haciendo", pero aclaró que, a sus 32 años, "todavía tiene muchos años para evolucionar".

"Durante años él se metió en la cabeza que era un jugador más estático, más lento, y no es tan lento, no es tan estático", dijo el preparador verdiblanco.

El uruguayo, que juega con los "leones" desde 2015, "puede mejorar mucho con el balón, tiene muchos años todavía para evolucionar y le exigiremos cada vez más", añadió.

Amorim recordó que Coates, pese a ser la gran referencia en el centro de la defensa del Sporting y el capitán del equipo, solo ha ganado la Liga portuguesa en una ocasión, por lo que se le "exige más".

"Tenemos que exigirnos más a todos, especialmente al capitán, él puede hacer más y mejor", subrayó.

El Sporting, cuarto clasificado, regresa este jueves a la Liga portuguesa tras el parón del Mundial para enfrentarse al colista Paços de Ferreira.