El efecto Carrick continúa: Manchester United le ganó en la hora y como visitante al líder Arsenal

Redacción El País

El 'efecto Michael Carrick' parece no tener fin y el Manchester United prolongó el exitoso regreso de su entrenador con una victoria sobre el Arsenal (2-3), que sumó su tercer partido sin ganar en Premier League en un partidazo que cerró Cunha con un golazo que permitió al City reducir su distancia respecto al líder a solo cuatro puntos. El uruguayo Manuel Ugarte estuvo en el banco de suplentes del United.

El optimismo del United aterrizó por el Emirates Stadium en un momento de dudas para el conjunto Gunner. Por lo menos en la Premier League, porque en la Copa de Inglaterra y en la Champions League, después de derrotar al Chelsea (2-3) y al Inter (1-3), respectivamente, se mantiene con paso firme. Sin embargo, los empates consecutivos frente al Liverpool y el Nottingham Forest, ambos sin goles, generaron alguna inquietud.

La realidad es que los aficionados del cuadro londinense acumulan 22 años sin disfrutar de un título de Liga. Por eso, esperaban una reacción. Querían la victoria para dar un puñetazo encima de la mesa y contestar al Manchester City, que ganó su partido y se colocó antes del inicio a cuatro puntos de distancia.

Primer tiempo:

Pero no fue así y el United, que precisamente venía de vencer 2-0 al City, fue convincente y se quedó con los tres puntos. Le aplicó la misma medicina al Arsenal. Presión intensa en todas las líneas y salidas eléctricas al contragolpe.

El premio para el Arsenal llegó con una acción desafortunada de Lisandro Martínez, que en su intento por despejar un remate de Odegaard terminó convirtiendo en contra. Era el minuto 29 y Arteta sonreía. Todo marchaba sobre ruedas, pero el United, con Carrick, goza de un carácter del que carecía. Y fruto de su insistencia, encontró petróleo en un error garrafal de Zubimendi.

El jugador más fiable del Arsenal esta temporada falló en la salida de la pelota. Directamente, se la entregó a Mbeumo cuando era el último hombre. El atacante del United sólo tuvo que eludir a Raya para marcar a placer un empate que no se movió del marcador antes del descanso.

Segundo tiempo:

No fue el único sobresalto del partido para el Arsenal, porque el United salió muy enchufado de los vestuarios y se adelantó con el golazo de Dorgu. El extremo danés combinó al borde del área con Bruno Fernandes y sacó un zurdazo imparable para Raya.

Al Arsenal le restaban 39 minutos para darle la vuelta al marcador. Y en ese tiempo, Casemiro se hizo enorme. Aparecieron de golpe White, Mikel Merino, Eze y Gyökeres. Arteta buscó alternativas. Estaba desesperado y encontró algunos minutos de acoso al arquero Lammens. Pero el United aún se rehizo para volver a merodear el área de la meta de Raya.

No hubo ocasiones hasta que Mikel Merino apareció en el minuto 84 para reinar en el caos de un córner que terminó en gol con incertidumbre, porque Sesko despejó el remate del internacional español cuando la pelota cuando ya había entrado.

La felicidad del Arsenal duró un suspiro, porque apenas un instante después, Cunha, con un derechazo tremendo desde lejos, volvió a adelantar al United, capaz de levantarse una y otra vez de la lona para asaltar el Emirates, donde nadie había ganado esta temporada. El Arsenal se desinfla, el United, por fin, con Carrick, sonríe. Y el City, se frota las manos.

Agencia EFE

Resumen del partido: Arsenal 2-3 Manchester United

Resultados de la 23a. fecha de la Premier League

Sábado:

West Ham 3 Summerville (14), Bowen (28 penal), Fernandes (43)

Sunderland 1 Brobbey (66)

Burnley 2 Tuanzebe (45), Foster (76)

Tottenham 2 van de Ven (38), Romero (90)

Fulham 2 Chukwueze (72), Wilson (90+2)

Brighton 1 Ayari (28)

Manchester City 2 Marmoush (6), Semenyo (45+2)

Wolverhampton 0

Bournemouth 3 Evanilson (26), Raúl Jiménez (33), Adli (90+5)

Liverpool 2 van Dijk (45), Szoboszlai (80)

Domingo:

Newcastle 0

Aston Villa 2 Buendía (19), Watkins (88)

Brentford 0

Nottingham 2 Igor Jesus (12), Awoniyi (79)

Crystal Palace 1 Richards (88)

Chelsea 3 Estêvão (34), Joao Pedro (50), Enzo Fernández (64 penal)

Arsenal 2 Lisandro Martínez (29 en contra), Merino (84)

Manchester United 3 Mbeumo (37), Dorgu (50), Cunha (87)

Lunes:

17:00 - Everton vs. Leeds