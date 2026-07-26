El detrás de escena entre Orsi y Reyno en la inédita velada en Uruguay y el agradecimiento de McGregor al presidente

Gastón "Tonga" Reyno coronó una noche histórica para los deportes de combate uruguayos. Este sábado el uruguayo se quedó con la victoria en la pelea estelar ante el estadounidense Josh Krejci y fue el gran protagonista del primer evento de la Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) realizado en Uruguay y también en Sudamérica.

El Antel Arena fue escenario de una velada inédita que reunió por primera vez en el país a la organización de boxeo a puño limpio más importante del mundo, organizada por el artista marcial Conor McGregor.

El empresario irlandés sorprendió tras el evento al agradecer al presidente de la República, Yamandú Orsi. "Gracias señor presidente por su apoyo total", escribió al compartir una foto del mandatario junto al peleador uruguayo.

El mensaje de McGregor para Yamandú Orsi tras BKFC.

Durante la velada, Orsi había sido enfocado por las cámaras y apareció en la pantalla del estadio, acompañando a Tonga Reyno en el vestuario. Luego la propia cuenta oficial de la organización compartió el encuentro entre ambos.

La llegada de la BKFC representó un hito para el deporte uruguayo y tuvo a Reyno como la gran figura de una cartelera que también contó con la participación de varios peleadores nacionales, entre ellos Marilyn Contín, quien también ganó su combate.

Para Reyno, el triunfo tuvo un significado especial. Además de defender su invicto en la organización, pudo cumplir el sueño de pelear frente al público uruguayo después de haber desarrollado gran parte de su carrera en el exterior.

Gastón Reyno en el Antel Arena Foto: Leonardo Mainé

El propio luchador había manifestado en la previa que competir en el Antel Arena era uno de los grandes objetivos de su vida deportiva, luego de que años atrás se frustrara la posibilidad de hacerlo cuando la UFC visitó Montevideo.

La noche quedará en la historia por el resultado deportivo, pero también por lo que representa para el crecimiento de los deportes de combate en la región. La BKFC eligió a Montevideo para su primera incursión en Sudamérica y el evento abrió una nueva puerta para los peleadores uruguayos y del continente, que ahora cuentan con una vitrina internacional sin salir de la región.