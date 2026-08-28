El campeón del Mundial 2022 con Argentina que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Peñarol

Peñarol no descansa en el período de pases y va por un zaguero para reforzar el plantel de Diego Aguirre, quien mientras tanto apronta el clásico que este domingo su equipo jugará frente a Nacional desde la hora 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En las últimas horas, el presidente Ignacio Ruglio manifestó que hay negociaciones abiertas con un par de jugadores que son de interés del club. Uno es Nahitan Nández, a quien se le realizó una importante oferta económica con un extenso contrato de tres años, y otro un zaguero campeón del mundo.

Se trata de Germán Pezzella, defensor central de 35 años que conquistó el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Argentina y que hace pocos días rescindió su contrato con River Plate luego de haber sido apartado del plantel por el entrenador Eduardo Coudet.

Argentina's German Pezzella (L) is marked by Brazil's Roberto Firmino during their Copa America football tournament semi-final match at the Mineirao Stadium in Belo Horizonte, Brazil, on July 2, 2019. (Photo by Pedro UGARTE / AFP) PEDRO UGARTE/AFP

Según pudo saber Ovación, Pezzella estaba dentro de las tres opciones que manejaba la comisión de pases y contrataciones, pero en las últimas horas se aceleró y se le presentó al zaguero nacido en Bahía Blanca una propuesta formal.

Ahora, desde el club Carbonero esperan por una respuesta del futbolista que también había tenido una importante oferta desde Independiente de Avellaneda —dirigido por Jadson Viera— que no se terminó de concretar.