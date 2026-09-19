Eduardo Darias se sumó a la lista de lesionados y Peñarol lo perdió para enfrentar a Cerro: qué le pasó

En el marco de la Liga AUF Uruguaya, Eduardo Darias había llegado a los 10 partidos consecutivos, lo que no solo le había dado ritmo, sino también le había devuelto a Diego Aguirre un futbolista tan importante para el mediocampo, pero todo cambió para el partido ante Cerro.

Es que el exjugador de Deportivo Maldonado no fue de la partida ante el Villero y de hecho quedó afuera de la nómina de convocados para el encuentro en el Estadio Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Darias sufrió una lesión muscular que será evaluada en las próximas horas, pero que se trataría de una distensión, lo que descartaría un desgarro con todo lo que eso implica teniendo en cuenta el tiempo de recuperación y el momento de la temporada en el que se encuentra el Mirasol.

Esta lesión fue lo que le abrió la puerta a Thiago Espinosa de volver a ser titular como carrilero por izquierda teniendo en cuenta que el Carbonero volvió a jugar con tres defensa, cinco volantes y dos futbolistas por detrás del "9", un esquema le rindió ante Danubio y Albion.

Lo de Darias se suma a lo de otros jugadores como Luis Angulo, Diego Laxalt y Facundo Batista que sufrieron lesiones musculares ante Atenas de San Carlos por Copa AUF Uruguay y hasta el momento no regresaron a la convocatoria de Diego Aguirre.

Por otro lado, también continúan en recuperación futbolistas como Nahuel Herrera y Jesús Trindade, a los que se suma Leonardo Fernández, quien sufrió la lesión más grave luego de romperse los ligamentos cruzados.