"Es una sensación única. Una recompensa por todo el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo durante el año. Esta victoria, esta medalla y este trofeo son para todos", expresó Joaquín Piquerez no para de hacer historia con la camiseta de Palmeiras: este domingo alzó su segunda Copa Libertadores y, nuevamente, lo hizo en el Estadio Centenario como en 2021.

"Gracias a Dios, he conseguido ser campeón dos veces en mi casa, en Uruguay. Tiene un sabor aún más especial", añadió el uruguayo en diálogo con Palmeiras TV tras la consagración.

Não sei vocês, mas aqui ninguém vai dormir! 🏆😂#Améric4Verde pic.twitter.com/R8OSb9TgUW — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2026

"Lo que hizo la afición hoy en el Estadio Centenario fue algo único. Solo puedo agradecer el apoyo incondicional. Sabemos el sacrificio que hacen para estar en estos partidos. Que celebren mucho este título, porque lo que estamos haciendo en el Palmeiras es algo muy difícil y que rara vez ocurre. ¡Disfrútenlo!", expresó el uruguayo.

Piquerez celebra mais uma Libertadores em seu país e exalta a torcida do Palmeiras



❝É um sentimento único. Uma recompensa por todo o sacrifício, esforço e trabalho durante o ano. Essa vitória, essa medalha e essa taça são para todos.



Graças a Deus, consegui ser campeão duas… pic.twitter.com/MMBUKuA64d — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) November 29, 2026

El baile de Piquerez se viralizó rápidamente luego de haber sido transmitido en vivo por varios de sus compañeros a través de Instagram.

A COMEMORAÇÃO NO VESTIÁRIO pic.twitter.com/mropufto3U — acervo joaquin piquerez (@acervopiquerez) November 29, 2026

Entre las publicaciones que compartió el ex Peñarol en sus redes sociales tras levantar su segunda Libertadores y su décimo título con Palmeiras, compartió uno de los lujitos que realizó durante el primer tiempo de juego al hacerle un caño a Mancuso.

El palmarés del uruguayo está compuesto por una Recopa Sudamericana, dos Brasileiraos, una Supercopa de Brasil, cuatro Campeonatos Paulistas y dos Copa Libertadores (2021 y 2026).

Además, sumó varias fotos de los festejos junto al otro uruguayo campeón, Emiliano Martínez. "Vamo y vamo hermanito", escribió Piquerez en su foto con el ex Nacional. En otra, compartió el regreso en el avión con el trofeo y sus compañeros.

Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez, campeones de Libertadores.

Además de las historias, el uruguayo compartió una publicación y remarcó, como en la entrevista, volver a ser campeón en el Centenario. "Dos veces en mi país", escribió y agregó caritas con la lengua afuera.

Su llegada a Palmeiras

Tras tener grandes actuaciones en Peñarol, Piquerez llamó la atención de varios clubes y uno de ellos fue Palmeiras. El uruguayo dejó el Mirasol, que venía realizando una gran campaña en la Copa Sudamericana 2021, para enrolarse en el club paulista.

En ese segundo semestre del 2021 logró quedarse con la Copa Libertadores de América tras vencer en la final al Flamengo por 2-1 y fue en el Estadio Centenario. Cinco años más tarde, el Verado y Piquerez vuelven a gritar campeón de ese mismo trofeo y otra vez en el mítico escenario del fútbol uruguayo.

Con el tiempo, el zurdo se afianzó en el equipo y hoy es una pieza fundamental para el director técnico portugués Abel Ferreira para poder dominar en el fútbol brasileño y, sobre todo, a nivel sudamericano.

