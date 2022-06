Qué dijo Lacalle Pou respecto a la polémica con Fede Valverde y sobre si irá al Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo en la mañana de este domingo 19 de junio en la Plaza Artigas de Sauce en la conmemoración del 258 aniversario del natalicio de Artigas.

Después de responder varias preguntas relacionadas al presente del país y diversas temáticas sobre Uruguay, Lacalle fue consultado acerca de la polémica que rodeó al futbolista Federico Valverde.

Fede Valverde se agachó cuando el plantel de la Celeste se estaba tomando la foto con Lacalle Pou y el Pabellón Nacional en la despedida de la selección, en un partido en el que fue victoria de la Celeste 5-0 contra Panamá.

"Es cierto que estaba elongando. Es cierto que me acomodé las medias, pero también es cierto que no estaba prestando atención en el momento que se sacó la foto. Estaba metido en el partido y mi cabeza solo quería jugar a la pelota", dijo el volante del Real Madrid en un comunicado.

Pues bien, ¿Qué dijo el presidente este domingo? "Déjenlo al chiquilín que juegue al fútbol, déjenlo quieto. Dejen al gurí quieto. Si me comunico o no con él va a ser un tema personal. Es jugador de fútbol, no lo metan en la política. Políticos metiéndose en la selección celeste lo único que hacen es dividir. Yo fui, entregué el Pabellón como han hecho todos los presidentes de la República, y hasta ahí me limito. Después como hincha... La verdad, que hacer pasar a un chiquilín que patea la pelota, y que la patea muy bien y juega muy bien, por camisetearlo políticamente, no me parece justo".

Por último, al ser consultado sobre si irá al Mundial de Qatar 2022, Lacalle Pou afirmó "a la final, cuando juegue Uruguay".