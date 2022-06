Rendición de Cuentas: Lacalle Pou adelantó que se invertirá en la reforma de la educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, estuvo presente en el acto en Sauce por el aniversario del natalicio de Artigas. En rueda de prensa habló sobre la Rendición de Cuentas dijo que el trabajo viene "bien" y que el 27 de junio habrá un Consejo de Ministros para cerrar e ir "redondeando, cuidando los recursos de la gente".

Y agregó: "Estamos determinando dónde es que se va a invertir dinero para lograr resultados que todos necesitamos, como por ejemplo en la reforma educativa". "Todos los partidos políticos razonablemente están haciendo sugerencias, sobre todo los de la coalición", adelantó.

MIRA TAMBIÉN Rendición de Cuentas: la Suprema Corte de Justicia aspira a crear 50 juzgados de género

Sobre Ministerio del Interior

En rueda de prensa también le consultaron por la gestión de Luis Alberto Heber, ministro del Interior. Lacalle Pou respondió que "sí está conforme" con el trabajo que se ha realizado por parte del ministro.



De todas maneras expresó que "siempre dijimos que no estamos conformes con la violencia y el delito en nuestro país. Conformarnos no, pero los registros son notoriamente mejores, salvo el del mes pasado de homicidios" y dijo: "Conformes no vamos a estar mientras que haya homicidios en nuestro país".