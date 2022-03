Diego Alonso: "No tengo definido al 100% el equipo; me gusta verlos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Perú es un equipo que hace siete años viene compitiendo a gran nivel, ha tenido la posibilidad de clasificar al Mundial anterior, competir fuertemente en tres Copa América, hoy está en posición de clasificar. Todo eso habla de la peligrosidad. Nosotros buscaremos jugar nuestro partido, llevarlo al terreno donde nos sentimos más fuertes, cómodos, hacerlo sentir incómodo a Perú", dijo un serio Diego Alonso en la primera conferencia de prensa que realizó a través de AUF TV ya con todos los jugadores a disposición para la doble fecha contra Perú y Chile.

Poco rodaje de algunos y el posible equipo

El técnico de la selección uruguaya remarcó: "He visto a los muchachos muy bien, a pesar de que tengan más o menos minutos, no es algo preocupante, obviamente que me gustaría que todos tengan la máxima cantidad de minutos posibles pero no es algo determinante, lo importante son las características, lo sanitario y el entender lo que necesitamos de ellos y lo que le vamos a pedirles".



También fue consultado por lo que hizo Marcelo Gallardo, que en una conferencia de prensa previo al duelo clásico contra Boca confirmó la oncena titular: "Cada uno tiene su estilo, su forma de dirigir y de afrontar cada partido. En este caso me gusta darles el equipo primero a los jugadores. No se lo he dicho a los futbolistas, ningún futbolista se debe enterar a través de los medios. Recién fue el primer día de trabajos, no tengo definido al 100% el equipo, me gusta verlos, sentirlos, ver quién se adapta mejor a lo que vamos a pedir, que tengan su posibilidad hasta el último día para pelear por un puesto en la cancha".

¿Fernando Muslera?

"Teníamos previsto que jugara en estas fechas, lo teníamos contemplado, venía hablando con él, estuvo en el banco ya recuperado, está esperando la posibilidad para poder jugar más, le tocó en esta ocasión pero hace tres semanas que está en condición de atajar con normalidad. Lo vimos bien", dijo Alonso sobre el arquero con más partidos en la selección y que jugó como titular los últimos tres mundiales.

"Nos interesa ganar el partido, seguramente el planteamiento será distinto al de Venezuela, entendemos que cada partido es una historia distinta, lo vamos a plantear de esa manera, eso no significa que la propuesta y la intención no sea la misma, buscamos tener el control del partido.

Ronald Araújo y el lateral

Consultado sobre la posición de Ronald Araújo en Barcelona, la misma e la que el DT celeste lo puso en los duelos contra Paraguay y Venezuela, el Tornado afirmó que "sin dudas que es importante, es un jugador que tiene variabilidad, puede jugar tanto de central como de lateral, lo que nos permite tomar la decisión de poder utilizarlo en cualquiera de esas posiciones. Sabe hacer las cosas bien, ha jugado en las cuatro posiciones de la defensa, lo que habla de su capacidad de entendimiento del juego, de sus virtudes.

La columna vertebral

"Confío en los futbolistas que tengo, entiendo que los que nombraste (Muslera, Godín, Cáceres, Suárez, Cavani) son importantes para el grupo, creo en sus capacidades, tanto cuando les toca jugar como cuando están afuera de la cancha. Me siento feliz de poderlos entrenar y poderlos tener. Estamos convencidos de que somos capaces de ayudar a la selección, de ayudar a los jugadores para darle herramientas y así llegar a los resultados", señaló Alonso con convicción.

Diego Rossi

Aunque a Alonso no le gusta hablar de futbolistas de manera individual, este lunes por la noche hizo una excepción y se refirió a Diego Rossi: "Hemos buscado siempre tener determinadas características en el plantel, de tener variabilidad. Me cuesta hablar mucho a nivel individual. Es un jugador que puede jugar en cuatro posiciones distintas: extremo derecho, extremo izquierdo, segunda punta y de nueve, donde jugó por ejemplo en las formativas de Peñarol. Es un jugador útil, potente, veloz que jugando por banda tiene gol".