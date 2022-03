El pedido de Giménez de "tener más cuidado cuando se habla", la cábala de Torreira y el trabajo de Pellistri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El duelo de Uruguay ante Perú está a la vuelta de la esquina y los futbolistas convocados por Diego Alonso van llegando uno a uno a nuestro país para sumarse a los trabajos en el Complejo Celeste.

En este sentido, acompañados del profe Oscar Ortega, arribaron varios de los jugadores que a su vez se tomaron unos minutos para dialogar con la prensa que había llegado al Aeropuerto de Carrasco.

Uno de los que lo hizo fue José María Giménez uno de los referentes que tiene la Celeste a pesar de su corta edad y que ya lo ha demostrado tanto dentro como fuera de la cancha.

El zaguero del Atlético de Madrid se mostró "contento porque siempre es un orgullo representar a nuestro país". "Venimos con la misma ilusión de siempre y las ganas de lograr el objetivo", agregó.

Consultado sobre su actividad en el último tiempo con el Colchonero manifestó: "Minutos vengo teniendo desde el arranque de la temporada. Tuve un pequeño percance en diciembre que por apurar para llegar a un partido me perdí tres, pero son los únicos tres".



"Hay que tener un poco de cuidado cuando se habla porque se dice que los jugadores tienen lesiones o no tienen minutos. Me toco los huevos, pero tuve una lesión sola en este año gracias a Dios y hay que seguir por este camino para que no vuelva a suceder. Llego bien", sentenció el zaguero.

El covid-19 dejó a Lucas Torreira fuera de la última convocatoria de Diego Alonso más allá de que el entrenador lo había tenido en cuenta y tenía muy buena consideración, incluso, para ir desde el arranque.

"Acá estamos todos para el bien de la selección. Si toca titular, bien y sino tocará estar alentando", sostuvo el volante de la Fiorentina tras su arribo al Aeropuerto de Carrasco.

En relación a su gran momento en la viola confesó: "Muy lindo lo que estoy viviendo y lo disfrutamos con el club porque estamos pasando por un momento de la temporada muy bueno. Tenemos grandes objetivos y uno de ellos es meternos en Europa y tratar de pelear la semi de copa con Juventus".

Consultado sobre la particular situación en la que perdió un diente este fin de semana, remarcó: "Ya está pegadito y fue un momento duro. Una jugada que no me di cuenta que me pasó. Ya quedó bien, estoy usando aparatos, que de todas maneras los uso por un arreglo que me están haciendo".

A su vez, confesó una cábala que se dio con otro compañero de selección: Edinson Cavani. "Más allá de tener una gran relación, siempre hablamos y le había preguntado cómo se sentía por el partido de Champions y da la casualidad que fue el día previo con Bologna y después hice el gol".

Facundo Pellistri fue una de las sorpresas de Diego Alonso en la nómina de la pasada doble fecha y mucho más en los titulares de los duelos ante Paraguay y Venezuela.

Pero lo cierto es que en su equipo no ha tenido regularidad y a propósito desde el juego ante la vinotinto en el Centenario a la fecha, solo disputó cinco minutos, ante Getafe.

El futbolista de Alavés confesó que "uno siempre entrena y está al firme al máximo para cuando tocan las oportunidades. No sabría decirte una explicación, trato de mostrarle al míster que estoy para jugar".

Respecto a lo que fue su estreno con la Celeste, admitió: "Fue todo sorprendente para mí porque fue primera convocatoria. Diego (Alonso) me dio la confianza y estaba tranquilo. Ojalá que salga todo bien.