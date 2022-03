Maxi Gómez: su regreso a la Celeste, qué vio del Uruguay de Alonso y el agradecimiento a los hinchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de no formar parte de la última doble fecha de Eliminatorias, la primera con Diego Alonso al frente de la selección uruguaya, Maximiliano Gómez volvió a la convocatoria. El delantero del Valencia es una de las referencias de ataque con las que cuenta el Tornado y ya se encuentra en nuestro país.

En la mañana del lunes se dio el arribo del hombre surgido en Defensor Sporting al Aeropuerto de Carrasco para sumarse a sus compañeros en el Complejo Celeste y en su arribo hizo referencia a distintos temas.

"La verdad que estoy muy contento por volver al país y por la citación de Diego. Hablé con varios del cuerpo técnico y me puso muy feliz cuando me comunicaron que iba a estar. Representar al país siempre es un orgullo", confesó.

Consultado sobre cómo vivió los duelos ante Paraguay y Venezuela, en los que no participó, afirmó: "La verdad que nunca me pierdo los partidos de Uruguay. Fueron triunfos claves, el equipo estuvo muy bien y los vi muy pero muy bien a todos. La actitud fue muy buena y me quedé muy contento por lo que hicieron los compañeros y esperemos hacer lo mismo ahora".

"El juego de Diego es muy bueno", manifestó Gómez y agregó: "Un delantero siempre quiere jugar en el área y estar atento cuando le llegan las pelotas y esperemos aprovecharlo.

El atacante no dudó en asegurar que ambos duelos, tanto Perú como Chile, serán encuentros complicados, aunque ante los incaicos "jugamos con nuestra gente que siempre nos apoya muchísimo. Nos anima mucho desde la tribuna y ese partido es clave y ojalá la victoria nos deje más tranquilos".

"La gente en Uruguay vive el fútbol de otra manera y los jugadores estamos muy agradecidos por la gente y el apoyo que nos da siempre. Para nosotros que somos del interior vemos que es una locura, me pasó de verlo en la tele y es increíble. Agradecido con ellos y ojalá le demos una victoria", sentenció.