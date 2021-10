No lo descarten para el clásico: resonancia a Brian Ocampo arrojó un esguince leve

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arrancará de atrás y hará un plan especial para intentar llegar en óptimas condiciones físicas, pero no está descartada la presencia de Brian Ocampo para el clásico del próximo domingo contra Peñarol por la novena fecha del Torneo Clausura.

El atacante fue sometido a una resonancia. Los estudios demostraron que sufrió un esguince leve en la rodilla, confirmó Ovación con fuentes del club.

Ocampo terminó muy sentido en un tranque ante Tabaré Viudez, el último domingo en el encuentro frente a Rentistas. Se tomó la rodilla derecha en varias ocasiones y quedó tendido en el suelo cuando terminó el partido. Se fue rengueando y con signos de dolor.



Martín Ligüera, entrenador de Nacional, sabe que tiene al menos dos bajas para el clásico: Sergio Rochet (fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda) y Santiago Ramírez (suspendido).



El otro que difícilmente llegue al compromiso con los aurinegros es Andrés D'Alessandro. El enganche argentino sufrió una distensión muscular. Ya no estuvo a disposición ante los Bichos Colorados y está casi descartada su presencia la próxima fecha.



El que sí estaría a la orden del DT es Mario Risso, que está en la recta final de la recuperación de un desgarro. El defensor no juega desde el 25 de setiembre en el triunfo ante Sud América. Ovación informó este martes que tiene chances incluso de estar desde el vamos.



Nacional necesita ganar el clásico para no perder terreno en el Uruguayo. En el Clausura está tercero a cinco puntos de Peñarol y a dos de Cerro Largo. En la Anual también está tercero, a cuatro del aurinegro y a dos de Plaza Colonia, campeón del Apertura.