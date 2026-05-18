Deportivo Maldonado vs. Danubio en vivo: en el debut de Leo Ramos, la Franja va por la victoria tras dos caídas

Deportivo Maldonado recibe a Danubio en el Domingo Burgueño Miguel, desde la hora 18:00, por la primera fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. La Franja tendrá el debut de Leonardo Ramos como entrenador, que buscará cortar la racha de dos caídas al hilo.

El conjunto fernandino sale a su campo de juego con el afán de quedarse con un triunfo en su debut en el Torneo Intermedio para terminar a dos puntos del líder de la Anual, Racing.

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Hora: 18:30.

Cancha: Domingo Burgueño Miguel.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Martín Soppi y Nicolás Plaggio.

Cuarto: Ruben Umpierrez.

VAR: Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Manuel Ginzo, Hernán Menosse, Federico Tealde, Juan Manuel Ramos; Matías Espíndola, Maximiliano González, Santiago Ramírez; Maximiliano Noble; Cristian Tabó, Renato César. DT: Gabriel Di Noia.

Danubio: Mauro Goicoechea; Camilo Mayada, Emiliano Velázquez, Alexander Velázquez, Leandro Sosa; Sebastián Rodríguez, Iván Rossi, Enrique Femia, Mateo Peralta; Maicol Ferreira, Nicolás Azambuja. DT: Leonardo Ramos.

