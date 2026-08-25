Defensor Sporting vs. Rentistas por Copa AUF Uruguay 2026: hora y entradas para el partido que abre el torneo

La Copa AUF Uruguay 2026 tiene su puntapié este martes 25 de agosto con el partido entre Defensor Sporting y Rentistas en el marco del Grupo B de la competencia. El encuentro comenzará a las 18:15 en el Estadio Luis Franzini y tendrá la novedad de que saltará al campo de juego el máximo ganador de la competencia teniendo en cuenta que el violeta se quedó con las tres primeras ediciones.

En esta nueva modalidad de disputa, los del Parque Rodó y el Bicho Colorado serán los encargados de abrir una llave que también cuenta con Plaza Colonia y Cerro Largo que en este caso se medirán este miércoles 26 de agosto en el Parque Prandi (17:30) cerrando la primera fecha.

Más allá de tratarse de un torneo distinto y en el que los entrenadores suelen rotar los planteles, ambos equipos llegan a este juego con un andar irregular teniendo en cuenta que Defensor Sporting ganó solo uno de los últimos 12 que disputó a nivel oficial, mientras que Rentistas tuvo un envión interesante en la Segunda División, pero ahora viene de un triunfo en los últimos cinco partidos.

Las entradas para este partido están a la venta a través de AUFTickets y de los locales de Red Pagos, con precios accesibles teniendo en cuenta que los socios locales ingresarán a $100, mientras que las entradas generales para los de Punta Carretas están a $200. También a $200 están los boletos para la parcialidad del Bicho Colorado.

Kevin Fontes será el árbitro principal de un encuentro que tendrá a Marcos Rosamen y Juan Álvarez como asistentes y que contará con Lucas Andrade como cuarto árbitro.

¿Cómo continuará la primera fecha de la Copa AUF?

La primera fecha de la fase de series correspondiente a la Copa AUF Uruguay tendrá a Nacional debutando contra Albion el próximo jueves 27 de agosto a las 18:15 horas en el Gran Parque Central. Por su parte, Peñarol jugará frente a Montevideo City Torque el miércoles 26 de agosto a las 20:15 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

El 26 de agosto, aparte del partido del Mirasol, habrá otros cuatro compromisos: Danubio jugará ante Atenas a las 15:00 en Jardines del Hipódromo, Juventud se medirá contra Oriental a las 15:00 en el Parque Artigas y Progreso se medirá con River Plate a las 15:00 en el Paladino. Por su parte, Plaza Colonia se enfrentará ante Cerro Largo a las 17:30 en el Parque Prandi.

El 27 de agosto, además del compromiso de Nacional, jugará Fénix contra Liverpool a las 15:00 en el Parque Capurro.

El miércoles 9 de setiembre se complementará la fecha con tres juegos: Racing contra Central Español a las 15:00 en el Parque Roberto, Boston River ante Colón a las 17:30 en el Campeones Olímpicos y Deportivo Maldonado frente a Wanderers a las 20:00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Mientras que el 10 de setiembre en el Tróccoli van a jugar Cerro ante Cerrito desde las 16:00.

Grupo 1: Peñarol, MC Torque, Danubio y Atenas de San Carlos

Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting y Rentistas

Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro y Cerrito

Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud y Oriental

Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso y River Plate

Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River y Colón