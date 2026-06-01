Defensor Sporting encamina el regreso de Mauricio Larriera como su nuevo entrenador tras cese de Cuello

Desde su salida de Everton de Chile, el 26 de octubre de 2025, Mauricio Larriera está libre. Esta fue la última experiencia para el entrenador floridense de 55 años, que encamina su regreso a Defensor Sporting. Ya había sido una de las opciones en diciembre, antes de la llegada de Román Cuello, cesado el 25 de mayo tras la derrota a manos de Peñarol.

Según pudo saber Ovación, entienden desde ambas partes que se cerrará el acuerdo en las próximas horas, aunque no hay certeza de cuándo comenzaría el trabajo del cuerpo técnico y de si estará, o no, al frente del equipo para la última fecha del Torneo Intermedio antes del parate.

Para Larriera, Campeón Uruguayo con Peñarol en 2021 y la Supercopa posterior, sería el regreso al Tuerto tras 11 años. Su anterior pasaje fue en 2015 —siendo su tercera experiencia tras iniciarse en Sol de América de Paraguay y Racing— cuando en cinco meses dirigió 15 partidos con un saldo positivo: 7 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

Tras esa campaña, hizo un salto al fútbol catarí, para dirigir a Al-Wakrah SC. Luego pasó por Godoy Cruz (Argentina), O'Higgins (Chile), Danubio, Wanderers, Peñarol, Alianza Lima (Perú), Newell's (Argentina) y Everton (Chile), su experiencia número 12 como entrenador principal. En este último estuvo a cargo del equipo durante 22 partidos en los que cosechó siete triunfos, cinco empates y 10 derrotas, sumando un total de 26 puntos de los 66 posibles.

Defensor pondrá fin a la primera parte del Intermedio ante Boston River, el próximo domingo desde las 18:30 horas en el Franzini. De no cerrar el acuerdo en las próximas horas, volverá a dirigir Gerardo Miranda, quien ya fue el interino en el empate sin goles ante Racing.

El cese de Román Cuello

Román Cuello, entrenador de Defensor Sporting, en la previa del partido ante Cerro. Foto: @DefensorSp.

Román Cuello asumió al frente de Defensor Sporting para el inicio de la temporada y pese a que tuvo un inicio con tres partidos invicto, se acumularon dos derrotas ante Montevideo City Torque muy dolorosas, sobre todo porque una fue por Copa Sudamericana y lo dejó sin chances de tener competencia internacional.

A partir de ese momento, el equipo de Parque Rodó tuvo un andar irregular que lo llevó a estar, luego de 17 partidos de Liga AUF Uruguaya, en el décimo puesto de la Tabla Anual producto de 21 puntos que lo dejan —por el momento— fuera de los puestos de clasificación a copas, así como en la última posición de la Serie A del Torneo Intermedio sin puntos tras dos encuentros.

La consecución de derrotas ante Juventud de Las Piedras (última del Torneo Apertura), Central Español y Peñarol (dos primeras fecha del Intermedio) fueron el detonante para que Cuello no continúe en un Defensor Sporting que solo ganó uno de sus últimos seis partidos.

En total fueron 18 los encuentros que dirigió Cuello a Defensor Sporting cosechando cinco victorias, seis empates y siete derrotas y por lotanto un 39% de puntos ganados entre las dos competencias que disputó.

