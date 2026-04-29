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El País Ovación Fútbol

De la reacción de Leandro Suhr, a la sobrada chilena: las particulares expulsiones que sufrió Boston River

El volante ofensivo tenía pocos minutos en cancha cuando molesto con un rival levantó la pierna de forma excesiva y se fue expulsado, provocando empujones y discusiones.

El País
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29/04/2026, 01:12
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Francisco Bonfiglio y su lamento en el partido ente O'Higgins y Boston River por Copa Sudamericana.
Francisco Bonfiglio y su lamento en el partido ente O'Higgins y Boston River por Copa Sudamericana.
Foto: EFE.

Boston River tuvo sus tres primeras presentaciones en la Copa Sudamericana y todas terminaron con derrota. Cayó ante Millonarios y O'Higgins como visitante, pero también como local ante Sao Paulo. El equipo de Ignacio Ithurralde tiene un panorama complicado para la segunda vuelta de la fase de grupos, pero de pique ya no la tendrá sencilla el próximo partido.

O'Higgins 2-0 Boston River: el Sastre cayó, sufrió dos expulsiones y quedó al borde de la eliminación

Es que de cara al encuentro de la próxima semana donde recibirá a Millonarios de Colombia, no podrá contar con dos futbolistas: Leandro Suhr y Jairo O'Neill. Es que ambos fueron expulsados en la derrota ante el equipo chileno en Rancagua, pero ambas jugadas fueron muy particulares.

La primera de ellas tuvo el condimento de tener como protagonista a un jugador que recién habría ingresado. Leandro Suhr tenía 20 minutos en cancha cuando Martín Sarrafiore —que había puesto el 1-0— se le cruzó por delante cuando el volante uruguayo lanzó una patada al aire y recibió el golpe.

Luis Pavez alejó la pelota cuando el jugador del Sastre buscaba sacar rápido el tiro libre y la confusa jugada terminó con una plancha de Suhr sobre su rival que le terminó costando la primera expulsión de la noche y complicando un panorama que ya lo tenía 0-2 en el marcador.

El resultado, que tenía arriba al conjunto chileno, también llevó a que el elenco local se soltara en el campo de juego y eso llevó a que algunos jugadores hicieran alguna de más como Martín Maturana que a poco de que terminen los 90' encaró a Jairo O'Neill y le amagó un centro de una forma muy sobradora.

Al lateral surgido en Peñarol no le gustó nada lo que hizo el joven atacante trasandino de 22 años y le cometió una dura infracción de atrás que derivó en su expulsión y llevó a que el Sastre jugara los siete minutos de descuento con dos futbolistas menos en cancha.

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