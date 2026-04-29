O'Higgins vs. Boston River en vivo: el Sastre visita Chile en busca de tres puntos que lo acomoden en el grupo
Tras perder en sus dos primeras presentaciones, el equipo uruguayo intenta salir del cero, ante un rival directo en la pelea por el segundo lugar, que da boleto al playoff.
Boston River visita Rancagua a partir de las 23:00 horas, en busca de cambiar la pisada en la Copa Sudamericana, donde no ha logrado sumar puntos en su grupo. Tendrá en frente a O'Higgins, uno de los equipos que ostenta la segunda posición con tres unidades.
El Sastre viene de caer goleado ante Montevideo City Torque 4-1, mientras que el en torneo internacional fue superado por Millonarios en el final 1-0, en su visita a Bogotá. En cambio, el equipo chileno llega al partido con triunfo 2-0 en su visita a Ñublense, y en la Copa viene de caer frente a São Paulo en Brasil, 2-0
O'Higgins vs. Boston River
O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez Muñoz; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Boston River: Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Yair González, Agustín Amado, Federico Dafonte, Jairo O'Neill; Gonzalo Reyna, Francisco Bonfiglio, Franco Pérez. DT: Ignacio Ithurralde.
Hora: 23:00
Televisa: ESPN5 y Disney+
Estadio: El Teniente (Rancagua, Chile)
Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)
Asistentes: Edison Vásquez y Andrés Tola (Ecuador)
Cuarto: Oswaldo Contreras (Ecuador)
VAR: Franklin Congo y Roddy Zambrano (Ecuador)
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