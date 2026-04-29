O'Higgins vs. Boston River en vivo: el Sastre visita Chile en busca de tres puntos que lo acomoden en el grupo

Boston River visita Rancagua a partir de las 23:00 horas, en busca de cambiar la pisada en la Copa Sudamericana, donde no ha logrado sumar puntos en su grupo. Tendrá en frente a O'Higgins, uno de los equipos que ostenta la segunda posición con tres unidades.

El Sastre viene de caer goleado ante Montevideo City Torque 4-1, mientras que el en torneo internacional fue superado por Millonarios en el final 1-0, en su visita a Bogotá. En cambio, el equipo chileno llega al partido con triunfo 2-0 en su visita a Ñublense, y en la Copa viene de caer frente a São Paulo en Brasil, 2-0

O'Higgins vs. Boston River

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez Muñoz; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boston River: Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Yair González, Agustín Amado, Federico Dafonte, Jairo O'Neill; Gonzalo Reyna, Francisco Bonfiglio, Franco Pérez. DT: Ignacio Ithurralde.

Hora: 23:00

Televisa: ESPN5 y Disney+

Estadio: El Teniente (Rancagua, Chile)

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

Asistentes: Edison Vásquez y Andrés Tola (Ecuador)

Cuarto: Oswaldo Contreras (Ecuador)

VAR: Franklin Congo y Roddy Zambrano (Ecuador)