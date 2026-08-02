De la ovación del CDS a lo que el plantel tiene “prohibido” con él: el gran andar de Leonel Jaime en Peñarol

Todos se pararon y comenzaron a romperse las manos para aplaudir a Leonel Jaime, el chico que ilusiona al hincha de Peñarol. Era el minuto 71 y Diego Aguirre decidió sustituirlo por Brandon Álvarez. Pero el simpatizante Mirasol que acudió al Campeón del Siglo no paró de ovacionar al argentino.

Otra vez volvió a demostrar que es un jugador diferente y el público aurinegro se lo dejó en claro. Participó en la apertura del tanteador con un buen pase a Matías Arezo, que derivó en el gol de Abel Hernández.

Aunque el momento mágico se dio en el minuto 53 cuando el extremo hizo de las suyas y levantó a todos los fanáticos de sus lugares. A pura habilidad y gambeta se sacó marcadores de encima, pisó el área y asistió a la Joya, quien definió con el arco libre para su segundo tanto, que significó el 2-0 de Peñarol ante Cerro Largo.

¡LEO JAIME LA ARMÓ, ABEL HERNÁNDEZ LA DEFINIÓ!



Golazo de Peñarol. El juvenil argentino de River Plate habilitó a la Joya, que marcó su doblete ante Cerro Largo.



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Tan solo hubo que esperar cinco minutos para que Jaime viera un pase complejo a Arezo y así laudar el partido por completo. Sumó tres puntos importantes el Mirasol para ser el único líder de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 y, a su vez, acceder a la final del Torneo Intermedio.

Leonel Jaime y Abel Hernández celebran uno de los goles de Peñarol a Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

Jaime llegó a su tercera asistencia en la misma cantidad de partidos disputados con la camiseta de Peñarol. Uno de esos pase gol fue en la acción que terminó en el gol en contra de Martín González para el 2-0 de Peñarol ante Boston River.

Los números de Jaime indican la preponderancia que tiene en el equipo: su debut fue ante Racing por la quinta fecha del Intermedio cuando entró en el minuto 49 para convertirse en un titular.

Ante el Sastre estuvo en cancha hasta el minuto 81, mientras que en el choque frente al Arachán disputó los primeros 71 minutos.

Leonel Jaime en el Estadio Campeón del Siglo con Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

El hincha lo tiene catalogado como el jugador a querer. Por eso le demostró todo su cariño y comenzó a mimarlo. Tras los goles, cada vez que tocó el esférico el simpatizante quiso darle afecto al extremo de 20 años.

Sus compañeros saben de su valor y lo protegen. Lucas Hernández, uno de los referentes de Peñarol, habló de la calidad de Jaime y del “gran uno a uno que tiene”. Detalló que en los entrenamientos “se prepara muy bien” y a la hora de marcarlo no se le puede pegar. “Eso está prohibido”, cerró Hernández con una sonrisa.