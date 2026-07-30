De La Cruz jugó 10 minutos buscando la heroica en Flamengo, no alcanzó y en horas podría definir su futuro

El nombre de Nicolás de la Cruz es uno de los que más sonó en las últimas horas en el mercado de pases y sobre todo en el uruguayo luego de que Peñarol instaló su nombre como una posibilidad cierta de reforzar el plantel de cara al segundo semestre de 2026.

Luego de superar una lesión al término del Mundial 2026, el volante uruguayo pudo retornar a la convocatoria de Flamengo de cara al partido ante Inter de Porto Alegre por la fecha 21 del Brasileirao, pero no comenzó como titular. De hecho, fue al banco e ingresó cuando iban 85 minutos.

El técnico Leonardo Jardim lo mandó a la cancha en busca de la heroica porque cinco minutos antes de su ingreso el Mengao había llegado al empate a través de Samuel Lino y buscaba dar vuelta el marcador que abrió Vitinho para el equipo local de Paulo Pezzolano que no contó con Sergio Rochet, pero sí con Alan Rodríguez, aunque estuvo en el banco.

Aunque poco pudo hacer, el marcador no cambió y además vio una amarilla que fue la tercera en el certamen y por ende quedó automáticamente suspendido para el próximo encuentro lo que le permitiría recién volver a las canchas el 12 de octubre ante Cruzeiro (por Copa Libertadores) o ante Mirassol el 16 del mes próximo en el marco del certamen local.

De hecho, medios brasileños afirman que el interés que mostró Peñarol por De La Cruz podría abrir definitivamente la puerta de su salida y que las próximas horas podrían ser claves porque incluso el propio futbolista podría manifestar la intención de salir del Mengao y así terminar llegando al Carbonero, con todo lo que eso implicaría.

Cabe recordar que en los últimos días los diálogos entre las partes se intensificaron, la voluntad del futbolista empezó a pesar y por eso la posibilidad de su regreso al fútbol uruguayo —más allá de lo difícil de la arista económica— empezó a tomar cada vez más forma.

Guillermo Varela y sus 150 partidos en Flamengo

El encuentro, además de ser el segundo sin victorias para Flamengo, también se trató del 150 con la camiseta del Mengao para Guillermo Varela. El lateral derecho debutó en setiembre de 2022 frente al Ceará por el Brasileirao luego de llegar proveniente del Dinamo Moscú de Brasil.

"Vamos por muchos más", publicó el club acompañado de imágenes del futbolista que acumula 11 títulos con el club, entre las consagraciones ganó dos veces la Copa Libertadores y en una ocasión el Brasileirao.

150 JOGOS DE GUILLERMO VARELA COM O MANTO SAGRADO!



Somada a partida de hoje, o nosso camisa 2 alcança a marca de 150 jogos com a camisa do Mengão!

Parabéns, Varela! Vamos por muito mais! ❤️🖤#lm pic.twitter.com/Kr5WIXUWXO — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2026

Además, Giorgian de Arrascaeta fue titular y jugó los 90 minutos en el Beira Río en donde el Mengao dejó dos unidades más que lo tienen en la segunda posición por detrás del líder, Palmeiras.