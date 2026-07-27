De ídolo a leyenda: Flamengo inmortalizará a Giorgian de Arrascaeta con una escultura en el museo del club

Giorgian De Arrascaeta sigue agrandando su legado en el Flamengo. El club brasileño anunció que el volante uruguayo tendrá una escultura permanente en el Hall del Flamengo, junto al Museo de la institución, en un homenaje reservado para las máximas figuras de su historia y que, por primera vez, reconocerá a futbolistas que aún continúan en actividad.

La inauguración está prevista para el próximo 15 de noviembre, fecha en la que el Flamengo celebrará sus 131 años, y la obra formará parte de la nueva Galería de los Ídolos Contemporáneos, un espacio que también contará con una escultura de Bruno Henrique.

Desde su llegada al club en 2019, De Arrascaeta se convirtió en uno de los grandes símbolos de la etapa más exitosa de la historia reciente del Mengão.

En ese período conquistó 18 títulos, disputó 377 partidos, convirtió 105 goles y brindó 111 asistencias, además de transformarse en el máximo goleador extranjero y el extranjero con más encuentros disputados con la camiseta rojinegra.

El propio Flamengo destacó que el reconocimiento trasciende las estadísticas y responde a la huella que el mediocampista uruguayo dejó en la institución. "Los números no lo dicen todo. Hablan de la dedicación, el respeto y la alegría que él trae a la Nación todos los días", expresó el club en el anuncio oficial.

Visiblemente emocionado, De Arrascaeta agradeció la distinción y aseguró que permanecer para siempre en la historia del club es un orgullo inmenso.

"Quedar en la historia del Flamengo para siempre es algo muy especial. Siempre hablo del orgullo que tengo de vestir esta camiseta. Espero que mañana me recuerden como alguien que siempre dio lo máximo y pensó primero en el grupo", expresó el uruguayo durante el anuncio.

HISTÓRIA ETERNIZADA. 🔴⚫



Giorgian De Arrascaeta ganhará uma escultura permanente no Hall do Flamengo, ao lado do Museu do clube.



Desde 2019, o camisa 10 conquistou 18 títulos, 105 gols e 111 assistências em 377 jogos. É o maior artilheiro estrangeiro da nossa história e o… pic.twitter.com/M3lvoFhnC6 — Flamengo (@Flamengo) July 26, 2026

Como parte de la iniciativa, el Flamengo también permitirá que los hinchas formen parte del homenaje. En octubre abrirá una subasta electrónica para que los aficionados puedan grabar sus nombres en la base de las esculturas: habrá lugar para 10 nombres en la de De Arrascaeta, en referencia al número que luce en su camiseta, y 27 en la de Bruno Henrique.

Con este reconocimiento, el exjugador de Defensor Sporting y Cruzeiro consolida un lugar de privilegio entre las máximas leyendas del Flamengo, que decidió homenajearlo en vida y mientras continúa defendiendo la camiseta rojinegra, un hecho inédito en la historia de la institución.