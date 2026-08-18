¿Darwin Núñez se queda en Arabia? Informan que el delantero podría cambiar de equipo dentro del fútbol saudí

Luego de jugar el Mundial 2026 con Uruguay, Darwin Núñez volvió a Al Hilal teniendo en cuenta que tiene contrato con el equipo de Arabia Saudita. Empezó los entrenamientos y hasta jugó 45 minutos en uno de los amistosos de pretemporada, pero en el inicio de la campaña oficial no tuvo participación.

El 14 de agosto comenzó la campaña 26/27 para el conjunto árabe y el artiguense no tuvo minutos. No fue al banco contra Al Faisaly en la primera fecha de la liga local y tampoco lo hizo ante Al Raed en la Copa del Rey, lo que plantea un panorama similar al ocurrido en el final de la temporada pasada.

Cabe recordar que en la campaña 25/26 terminó jugando apenas un puñado de minutos ya que fue apartado de la lista de la liga y solamente disputó encuentros de la Champions de Asia en la que su equipo quedó eliminado en octavos de final, por lo que desde el 16 de febrero a la fecha solo sumó minutos con Uruguay en los amistoso previos a la Copa del Mundo y los que acumuló en el propio Mundial.

La situación de Darwin Núñez no parece sencilla dentro de Al Hilal, un equipo que abonó más de 50 millones de euros al contratarlo desde Liverpool, y de hecho podría partir, aunque seguir jugando el fútbol de Arabia Saudita como indica el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado mundial.

De hecho, informó en la tardecita del martes que si bien en su momento se evaluaron opciones de Europa —aunque no se llegó a un acuerdo ni con Besiktas ni Trabzonspor, ambos de Turquía— las chances de seguir en Arabia Saudita aumentaron en las últimas horas por estar encaminada una transferencia al Al Diriyah.

🚨🇸🇦 Darwin Núñez never had any sort of agreement done with Besiktas or Trabzonspor.



No flight was scheduled, as Darwin was still assessing options in Saudi and Europe.



Núñez now close to joining Al Diriyah from Al Hilal: deal advancing to the final stages. 🟣🔜 pic.twitter.com/1iMU6WjgJU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

El equipo de la ciudad de Riad logró el ascenso a la Primera División del fútbol de Arabia Saudita para esta temporada luego de conseguirlo a través de los playoffs al finalizar tercero en la fase regular. Superó en semifinales a Al Jabalin y en la final a Al Ula y así consiguió su cupo junto a Abha y Al Faisaly que subieron de manera directa por ser líder y escolta.

En la actual campaña, acumula dos derrotas ya que cayó ante Al Ahli en la primera fecha de la liga y también perdió 4-1 ante Al Nassr en el marco de la Copa del Rey.

Desde que llegó a Arabia Saudita, los números de Darwin Núñez marcan que aportó nueve goles y dio cinco asistencias en un total de 24 partidos por todas las competencias.