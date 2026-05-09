Danubio vs. Albion en vivo por el Torneo Apertura: el Pionero busca su quinta victoria consecutiva

Danubio se enfrenta ante Albion por la fecha 15 del Torneo Apertura. El encuentro se disputa a partir de las 15:30 horas en Jardines del Hipódromo. Los dirigidos por Gustavo Matosas tienen 18 puntos en la clasificación y vienen de ser goleados 3-0 por el Liverpool de Jorge Fossati.

Por su parte, el equipo de Federico Nieves derrotó 3-2 a Nacional en el Estadio Centenario en la jornada anterior y este sábado buscará su quinta victoria consecutiva después de haberse impuesto ante el Bolso, Deportivo Maldonado, Central Español y Montevideo City Torque.