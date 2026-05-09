Danubio vs. Albion en vivo por el Torneo Apertura: el Pionero busca su quinta victoria consecutiva
Los dirigidos por Federico Nieves, que vienen de imponerse 3-2 ante Nacional, visitan Jardines del Hipódromo ante un rival que desea reponerse de la goleada sufrida contra Liverpool.
Danubio se enfrenta ante Albion por la fecha 15 del Torneo Apertura. El encuentro se disputa a partir de las 15:30 horas en Jardines del Hipódromo. Los dirigidos por Gustavo Matosas tienen 18 puntos en la clasificación y vienen de ser goleados 3-0 por el Liverpool de Jorge Fossati.
Por su parte, el equipo de Federico Nieves derrotó 3-2 a Nacional en el Estadio Centenario en la jornada anterior y este sábado buscará su quinta victoria consecutiva después de haberse impuesto ante el Bolso, Deportivo Maldonado, Central Español y Montevideo City Torque.
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