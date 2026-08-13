Copa Sudamericana: los dos penales que MC Torque le protestó al árbitro en el partido frente a Tigre

Montevideo City Torque llegó a Argentina para enfrentar a Tigre haciendo su partido. Sin desesperarse —sabiendo que el gasto era del local— y buscando aprovechar sus oportunidades. Lo cierto es que si bien no abundaron, las tuvo y aunque hubo una de Franco Pizzichillo que entró y valió el 1-0 de los Ciudadanos, hubo otras que igual estuvieron en la mira.

Esas no solo fueron por ser claras, sino también por ser polémicas lo que generó la protesta de los jugadores dentro del campo de juego y también de quienes estaban en el banco de suplentes, teniendo en cuenta que hoy la tecnología les permite revisar a su antojo las situaciones una y otra vez.

Fue una por tiempo las situaciones que el equipo uruguayo protestó y la primera se dio en el cierre de la primera parte cuando iban 38' y Salomón Rodríguez buscaba una pelota suelta en el área que, de dominarla, lo iba a dejar de cara al arco de Felipe Zenobio.

Tras un despeje a medias, la pelota le iba a quedar al "9" de Montevideo City Torque, pero en el momento justo apareció Joaquín Laso y con el antebrazo le golpeó la nuca al delantero. Rápidamente cayó al piso y pidió penal, pero el árbitro brasileño Ramón Abatti desestimó y tampoco le hizo volver a ver el VAR.

¿Qué fue lo que ocurrió en el complemento? Una vez más uno de los protagonistas de la jugada fue Salomón Rodríguez, pero esta vez para asistir. Luego de fallar un mano a mano increíble, el delantero puso de cara al gol a Diogo Guzmán que cuando fue a definir cayó y nuevamente ante la marca de Joaquín Laso.

Si bien no parece haber un toque abajo, sí parece existir un movimiento arriba con el brazo, pero una vez más el árbitro norteño no lo advirtió y tampoco lo hizo el VAR.