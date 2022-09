¡Batacazo! Rampla Juniors eliminó a Nacional de la Copa Uruguay; fue 3-0

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Estadio Centenario jugaron Rampla Juniors y Nacional por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Los Picapiedras golearon a los tricolores 3-0 y lo eliminaron de la competencia gracias a los goles de Facundo Silvera, Mauro Cachi y Leo Melazzi. Ahora el equipo de Marcelo Suárez se medirá a La Luz en los cuartos de final.

El equipo de la Segunda División empezó mejor que Nacional. A los 6' una buena jugada colectiva por la izquierda terminó con un centro al medio del Pichulo Ferreira que Leo Melazzi finalizó con un remate al arco que rozó el vertical de Martín Rodríguez.

Los dirigidos por Marcelo Suárez salieron a presionar, nada de quedarse atrás. Pero con el paso de los minutos Nacional tomó el control del juego y se a poco se fue adueñando con la pelota, aunque sin generar peligro sobre el arco del argentino Zappacosta.

Melazzi le complicó el primer tiempo a Christian Almeida; en una de las corridas el delantero se le escapó y la pelota se fue al córner. De esa incidencia, Gigliotti despejó y la pelota le quedó servida a Facundo Silvera, que sacó un potente desde 25 metros para colocar el 1-0 a pesar de la estirada de Martín Rodríguez.

Aunque parezca mentira, el primer remate de Nacional en el partido fue a los 39 minutos de juego, en una intervención de Santiago Ramírez que atajó sin problemas Zappacosta. El tricolor careció de ideas en la primera parte y no tuvo ningún jugador capaz de manejar el balón con calma y criterio, ni siquiera Francisco Ginella.

Ya en el final de la primera parte Diego Zabala tuvo la situación de gol más clara para el tricolor, con un remate al palo y en el rebote se lo perdió el Colito Ramírez, con un tiro que se fue por encima del horizontal.

En los primeros minutos del complemento ambos equipos tuvieron situaciones de gol. Santiago Ramírez y Francisco Ginella tuvieron sus chances, bien resueltas por el arquero de los Picapiedras, en tanto que Cechi estuvo apunto de marcar el segundo para Rampla, con un tiro cruzado que pasó cerca del vertical izquierdo de Rodríguez.

Pablo Repetto, descontento con lo que estaba viendo de su equipo, en el minuto 58 mandó cuatro cambios: entraron Rodrigo Marín, Alex Castro, Renzo Sánchez y Manuel Monzeglio.

En el minuto 75 Mauro Cachi vio que Martín Rodríguez estaba adelantado y, de tiro libre, madrugó al arquero tricolor; remató de izquierda contra el primer palo y fue un baldazo de agua fría para los albos, que veían como a poco del final estaban dos goles abajo.

A cinco minutos del final, Almeida tenía controlada la pelota pero Melazzi (que estaba sentido, en una pierna) le ganó en la carrera, se la robó y definió de forma estupenda para colocar a tres dedos el 3-0 de los Picapiedras en el Estadio Centenario. Tremendo triunfo de Rampla Juniors, que el domingo se juega una final contra Miramar Misiones para intentar entrar a los playoffs por el último ascenso a Primera, y a la vez evitar jugar un repechaje para no perder la categoría. Mucho que reflexionar en los tricolores, que cometieron muchísimos errores y jugaron un partido para el olvido, quizás el peor de la "Era Repetto".

Ficha del partido: Rampla 3 - Nacional 0

Rampla Juniors: M. Zappacosta; T. Da Cunha (45' M. Almirón), S. Gorga, J. Machado, F. Silvera (45' G. Gabriel); I. Méndez, A. Vázquez (72' I. Ratti), L. Melazzi, G. Machado (72' M. Roman), E. Fachin (45' M. Cachi); B. Ferreira.

DT. Marcelo Suárez.



Nacional. M. Rodríguez; R. Chagas, L. Coelho, J. M. Izquierdo (58' A. Castro), C. Almeida; D. Zabala (58' Marin), Y. Rodríguez, F. Ginella (83' J. M. Gutiérrez), S. Ramírez (58' R. Sánchez); J. I. Ramírez, E. Gigliotti (58' M. Monzeglio).

DT. Pablo Repetto.



Árbitro. Bruno Sacarelo.

Asistentes. Gustavo Márquez Lisboa, Javier Irazoqui.

Cuarto árbitro. Antonio García.

Hora: 20.00

Televisa: VTV Plus y Star+.



Amarillas: 13' T. Da Cunha (RJ); 31' C. Almeida (N); 78' S. Gorga (RJ); 87' B. Ferreira (RJ).

Goles: 31' Facundo Silvera (RJ); 75' Mauro Cachi (RJ); 85' Leo Melazzi (RJ).