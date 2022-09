El hecho por el que la hinchada de Nacional quedó preseleccionada para un importante premio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La hinchada de Nacional tiene otro motivo por la cual sentir orgullo. Es que quedó preseleccionada para pujar por el premio The Best Fan Award, una distinción que se le da a los hinchas en la gala de The Best FIFA Football Awards, los galardones que entrega año a año el organismo que rige el fútbol mundial.

¿Por qué los tricolores están preseleccionados? Por la movida que realizaron durante varios días para lograr la incorporación de Luis Suárez para este semestre, justo en la previa del Mundial de Qatar 2022. Una movida que trascendió fronteras, que dio la vuelta al mundo y que logró el objetivo, porque actualmente el Pistolero es jugador de Nacional. El propio futbolista destacó la incidencia de los fanáticos en redes sociales y mandándoles videos, para tomar la decisión que finalmente eligió.

Nacional presentó la carpeta por la candidatura con los fundamentos y quedó preseleccionado, lo cual no significa aún que quede entre los finalistas. Pero sí es un paso importante. Hay que tener en cuenta que en caso de ganar es un reconocimiento a la hinchada tricolor, no a la institución.

En la gala de enero del 2022, la última que se realizó hasta ahora reconociendo a los ganadores del 2021, este premio a los aficionados se lo quedaron los fans de Dinamarca y Finlandia por su reacción al caso de Christian Eriksen en la Eurocopa 2020. En aquel momento, cuando el danés se desvaneció en el campo de juego, ambas parcialidades corearon el nombre del futbolista, mientras unos cantaban su nombre de pila, los otros respondían con su apellido en un momento de empatía con el jugador que luchaba por su vida.