Copa Argentina: repasá los debuts victoriosos de Alfonso Espino y Leandro Lozano en Racing y Boca Juniors

Alfonso Espino, tras haber tenido diálogos con Nacional, tuvo su debut oficial con la camiseta de Racing Club de Avellaneda: fue en la goleada 4-1 ante Defensa y Justicia por los dieciseisavos de la Copa Argentina.

El Pacha, que venía de casi siete años y medios jugando en el fútbol español, comenzó desde el vamos en el elenco que conduce técnicamente Juan Pablo Vojvoda. Es más, permaneció en el campo de juego hasta el minuto 84 cuando el trámite ya estaba completamente laudado.

El tanteador se rompió en el minuto cuatro y fue por obra de un gran disparo de Matko Miljevic para colgarla en el ángulo. La Academia no sacó el pie del acelerador y estiró la ventaja por un penal que ejecutó Marcos Rojo.

En el complemento el Halcón de Varela logró darle un poco más de emoción al partido gracias al descuento de un exjugador de Nacional, el argentino Leandro Fernández. No obstante, Racing respondió enseguida y por Santiago Sosa, de cabeza, estampó el 3-1 para sentenciar el juego.

Hubo tiempo para que Adrián Martínez tuviera un penal, pero se lo atajó de gran forma Lautaro Amadé, exguardameta de Racing de Montevideo. Aunque Martínez tuvo revancha, debido a un grosero error defensivo, y decretó el 4-1 final.

Charly Lozano debutó con Boca Juniors

Leandro Lozano en el once titular de Boca Juniors. Foto: @Copa_Argentina.

Leandro Lozano, tras su gran pasaje por Argentino Juniors, se puso por primera vez de forma oficial la casaca de Boca Juniors y fue con una sólida victoria 2-0 ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El lateral derecho surgido de las divisiones formativas de Nacional disputó los 90 minutos en el equipo que también es dirigido por otro extricolor, Rodolfo Arruabarrena. Los goles llegaron en el complemento: el primero fue un tiro de media distancia de Alan Velasco y el otro se trató de una buena jugada que culminó muy bien el juvenil Leonel Flores.

En el conjunto Xeneize también jugó el uruguayo Miguel Merentiel, mientras que Sarmiento de Junín estuvo el zaguero Renzo Orihuela, exjugador del elenco tricolor y de Montevideo City Torque.

Juega River Plate

El River Plate de los uruguayos Matías Viña, Giovanni González y Mauro Arambarri saldrá a escena este viernes por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina: será contra Aldosivi de Mar del Plata en Salta, a partir de la hora 21:45.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán comenzar la segunda parte de la temporada con una victoria ante el Tiburón. Además, podría darse los estrenos con el equipo Millonario de González y Arambarri.

