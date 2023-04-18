Confirman juicio oral para los ocho acusados por la muerte de Diego Maradona

La justicia argentina confirmó este martes la elevación a juicio oral para los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte del astro Diego Maradona ocurrida el 25 de noviembre de 2020, informó una fuente del caso.

La Cámara de Apelaciones resolvió que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros seis acusados, sean juzgados por "homicidio simple con dolo eventual", en un proceso aún sin fecha de inicio.

Las defensas habían apelado al tribunal de alzada con el objetivo de cambiar la carátula de la causa por una acusación más leve, pero la Cámara ratificó la calificación del delito que tiene penas de entre 8 y 25 años de prisión.

En su petición de elevar la causa a juicio oral el juez del caso, Orlando Díaz, había tomado el informe de la fiscalía donde se calificaba la labor del equipo médico que atendió a Maradona como "temerario" y "deficiente".

En su resolución, el juez cuestionó "la conducta que cada uno de los incusos (acusados) habría desplegado, no cumpliendo con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas".

Los ocho acusados llegarán al juicio oral en libertad, en un proceso que se especula podría iniciarse recién en 2024.

Además de Luque y Cosachov, están acusados el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

La psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz de Maradona. Foto: AFP.

Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y emblema de la selección albiceleste, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en su lecho de enfermo, convaleciente de una cirugía por un hematoma en la cabeza sufrido en un accidente casero.

El deceso se produjo cuando el excapitán del seleccionado campeón en México 1986 se encontraba bajo internación domiciliaria, en una residencia de un barrio privado de Tigre, a 40 km al norte de Buenos Aires.

AFP