Confirmadas las sanciones para tres jugadores de Los Teros por la gresca ante Chile: cuántos partidos se pierden

Como era esperable, la gresca entre los planteles de Uruguay XV y Chile XV en el inicio del Americas Rugby Championship derivó en duras sanciones para tres jugadores de Los Teros: Joaquín Myszka, el capitán Lucas Bianchi e Ignacio Dotti. Doble castigo para los orientales, porque además perdieron el partido por 33 a 12 en el estreno de Guzmán Barreiro como head coach del equipo, en Talcahuano.

El partido se desvirtuó en el complemento tras un tackle peligroso y fuera de tiempo de Myszka sobre el chileno Emilio Shea, por lo que vio la roja inmediatamente. Las consecuencias fueron Enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Bianchi, quienes también se terminaron yendo expulsados.

Según comunicó Chile Rugby, la entrada del uruguayo le produjo al chileno Shea "una lesión multiligamentaria en la rodilla derecha, con plazo de recuperación estimado de 12 meses".

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Un partido completamente ordinario que realizan los Uruguayos ante Chile, en el segundo tiempo, como siempre innecesariamente con un tacle maletero



Los cóndores se defienden con firmeza 🔥💪🏉 pic.twitter.com/QWHAzuc8F4 — ✟Dalton_zanett7✟ (@DZ_GORDUZO) August 29, 2026

Según confirmó a Ovación el presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), Fabio Magno,

Joaquín Myszka fue sancionado por 13 partidos. Los capitanes de las dos selecciones, Lucas Bianchi de Uruguay y Clemente Saavedra de Chile, recibieron una pena de tres partidos. Mientras que la sanción para Ignacio Dotti, denunciado por la citing del partido, es de dos partidos.

A los cuatro jugadores se les terminó la participación en el Americas Rugby Championship, certamen al que le restan apenas dos fechas, y a quienes corresponda deberán seguir cumpliendo la pena en los siguientes partidos oficiales de sus respectivas selecciones.

Uruguay XV en el partido frente a Chile por el Americas Rugby Championship. Foto: @TerosXV.

Comunicado oficial de Sudamérica Rugby

El partido entre Chile XV y Uruguay XV, jugado en Talcahuano, el sábado 29 de agosto, en el marco de la primera ronda del Americas Rugby Championship 2026, generó cuatro sanciones disciplinarias.

Sanción disciplinaria: Joaquín Myzska (Uruguay XV)

El jugador de Uruguay XV Joaquín Myzska fue expulsado durante el encuentro frente a Chile XV, jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi por tackle peligroso (Ley 9.13).

El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a dos representantes de la Unión de Rugby del Uruguay.

Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Joaquín Myzska por trece partidos. Así, el jugador recién volverá a jugar el año próximo en fecha a definir en función del calendario actual.

El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera.

Sanción disciplinaria: Lucas Bianchi (Uruguay XV)

El capitán de Uruguay XV Lucas Bianchi fue expulsado durante el encuentro frente a Chile XV jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi. Tras una advertencia del referí, fue expulsado aplicando la Ley 9.27.

El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a representantes de la Unión de Rugby del Uruguay.

Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Lucas Bianchi por tres partidos. Esto incluye los dos partidos restantes del Americas Rugby Championship y el partido por el Torneo Clausura uruguayo del 12 de septiembre.

El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera.

Sanción disciplinaria: Ignacio Dotti (Uruguay XV)

El jugador de Uruguay XV Ignacio Dotti fue citado por la Oficial de Citaciones Paola Bolvarán tras el partido entre su equipo y Chile XV jugado el sábado 29 de septiembre, por acciones violatorias a la Ley 9.27.

El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a representantes de la Unión de Rugby del Uruguay.

Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Ignacio Dotti por dos partidos. Esto incluye los dos partidos restantes del Americas Rugby.

