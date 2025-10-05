Con Ronald Araujo de capitán, Barcelona fue goleado y Real Madrid es el nuevo líder de LaLiga de España

El Barcelona perdió este domingo el liderato de LaLiga de la peor manera, al ser goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán, donde estuvo perdido en la primera parte y en la segunda perdonó sus opciones de empatar, lo que no hizo el Sevilla, que vuelve a ganar a los blaugranas diez años después. El uruguayo Ronald Araujo fue capitán y titular en el Barça, hizo el que le posibilitó a los locales abrir la cuenta y fue reemplazado en el entretiempo.

En la primera parte el Sevilla se impuso 2-1 gracias a un penal transformado por el chileno Alexis Sánchez a los 13 minutos y un gol de Isaac Romero a los 36', ante un equipo que acortó distancias en los descuentos por intermedio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda mitad los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, sellaron el sorprendente 4-1.

El conjunto del alemán Hansi Flick se presentó en la capital andaluza para defender el liderato al que se subió en la pasada jornada, pero que provisionalmente había recuperado el Real Madrid tras su victoria del sábado (3-1) ante el Villarreal, con la titularidad de Federico Valverde jugando como lateral derecho.

Para continuar como líder, Barcelona necesitaba los tres puntos en un partido que afrontó después de sufrir su primera derrota de la temporada, ante el PSG en la Champions (1-2), y con la ausencia de Lamine Yamal, quien recayó de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y se volvió a unir a una larga lista de lesionados del equipo culé en la que también figuran los arqueros Ter Stegen y Joan García, los mediocampistas Gavi y Fermín y el delantero Raphinha.

Con esas circunstancias se plantó ante un Sevilla con grandes resultados esta temporada como visitante, pero su campo había dejado de ser una fortaleza y donde en 2025 solo había ganado una vez, el pasado mayo ante Las Palmas (1-0).

Otra misión que buscaba el equipo del argentino Matías Almeyda era sumar dos triunfos seguidos, lo que no conseguía desde hace cerca de dieciocho meses después de no lograrlo en toda la pasada temporada, y para ello le puso mucho ritmo al partido desde su arranque, aunque el fuerte calor fue un problema añadido para que esa intensidad se mantuviera muchos minutos.

Los sevillistas le sacaron rédito a esos buenos minutos para adelantarse en el marcador gracias a un penal del uruguayo Ronald Araujo sobre Isaac Romero, una falta que en principio no consideró el árbitro Alejandro Muñiz, pero rectificó tras ser avisado por el VAR e ir a la pantalla a comprobarlo.

El encargado de transformar el penal fue el veterano delantero chileno Alexis Sánchez, una de las apuesta del Sevilla para esta campaña y que le marcó al que fue equipo durante tres temporadas, de la 2011-12 a la 2013-14.

El 1-0 no le sentó nada bien a la formación visitante. Todo lo contrario. Se vio superada por un rival intenso, que ganó las disputas de balón y que lo único que tuvo en su debe en la primera media hora fue que no encontró el segundo tanto en hasta cuatro claras ocasiones de las que dispuso, dos de ellas Isaac Romero. Pero no perdonó a la tercera para poner el 2-0 a los 36 minutos.

Marcus Rashford avisó a los 42 minutos en la primera acción de peligro de los suyos y el propio inglés acortó la desventaja local ya en los descuentos del primer tiempo, tras un buen pase de Pedri, de lo mejor de su equipo en este periodo.

El empate pudo llegar a falta de un cuarto de hora para que se cumpliese el tiempo reglamentario, cuando se pitó un penal del belga Adnan Januzaj, recién ingresado al campo, sobre Álex Balde, quien también había entrado en la segunda parte, pero el polaco Robert Lewandowski disparó afuera después de que el arquero griego Odysseas Vlachodimos lo aguantara muy bien.

El Barcelona tuvo varias opciones para el empate, pero fue otra contra local, cuando se cumplía el minuto 90, la que puso el 3-1 con el tanto de José Ángel Carmona, goleada que remató el nigeriano Akor Adams en el tiempo de adición.

Agencia EFE