Chelsea oficializó la llegada de Moisés Caicedo, el fichaje más caro de la Premier, con una emotiva presentación

El Chelsea anunció este lunes de manera oficial el fichaje del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, de 21 años, procedente del Brighton y que firmó un contrato por ocho años con el club inglés con opción a uno más.

"Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy muy emocionado de estar aquí, en este gran club, y no tuve que pensármelo dos veces cuando el Chelsea me llamó. Simplemente supe que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y estoy deseando empezar a trabajar con el equipo", afirma Caicedo en la web del Chelsea.

La carrera de Moisés Caicedo comenzó en la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo. A los 13 años ya jugaba en una selección regional y estaba en las categorías inferiores del CD Espoli. Dos años más tarde se incorporó a Independiente del Valle.

Su talento era evidente para todos en el club y Caicedo debutó con la selección absoluta a los 17 años. Se consolidó en el primer equipo durante la campaña 2020, pero también siguió representando al club en la Copa Libertadores sub-20.

Caicedo fue clave para que el Independiente llegara a la final de la competición, en la que se enfrentó y venció a River Plate de Argentina.

En febrero de 2021, Caicedo dejó Sudamérica y completó su fichaje por el Brighton. No debutó hasta la temporada siguiente -ante el Cardiff City en la EFL Cup- y luego se fue cedido al Beerschot de Bélgica.

Caicedo pasó la primera mitad de la campaña 2021/22 allí, donde disputó 14 partidos con el Beerschot antes de ser llamado de nuevo por el Brighton.

La temporada pasada, Caicedo disputó 43 partidos con los Seagulls, que lograron el mejor puesto de su historia en la Premier League, el sexto. Caicedo fue nombrado Jugador de la temporada y Jugador de la temporada del club.

Para los codirectores deportivos del club londinense, Laurence Stewart y Paul Winstanley, Moisés Caicedo "ha demostrado ser un jugador destacado en el fútbol europeo durante los últimos 18 meses, y estamos encantados de incorporarlo a la plantilla de Mauricio Pochettino".

Según el Chelsea, Moisés Caicedo "posee un conjunto de habilidades poco comunes en el centro del campo" y es un jugador que han "estado buscando durante algún tiempo". "Creemos que tendrá un impacto significativo en Stamford Bridge esta temporada y en los años venideros", expresó la institución.

En el video escogido por el club para presentar al jugador, se lo puede ver junto con su madre charlando con un auto de fondo, el mismo que tenían el día que fue presentado en Independiente del Valle. Como dato curioso, aquella vez, cuando daba sus primeros pasos, también llevaba puesta la camiseta del Chelsea.

Caicedo le consultó a su madre si recordaba aquel día, y ella respondió: "Si recuerdo aquel día en Cayambe en 2020. Se ha hecho realidad nuestro sueño porque es de todos, de toda la familia". Ambos terminaron la filmación con un emotivo abrazo.