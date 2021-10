Champions League: hora y canal de todos los partidos del miércoles 20 de octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La UEFA Champions League continúa este miércoles con duelos muy interesantes, en los que habrá mucha presencia uruguaya y con los que se cerrará la tercera fecha de la fase de grupos.

Barcelona -que no tendrá a Ronald Araújo por lesión-, Dinamo de Kiev de Carlos de Pena, Benfica de Darwin Núñez, Manchester United de Edinson Cavani y Juventus de Rodrigo Bentancur saldrán a escena en busca de unidades.

De esta forma se cerrarán los choques de ida a la espera de que comience la segunda ronda de la fase de grupos que empezará a definir los 16 clasificados a octavos de final.

Hora y canal de los juegos de Champions League:

13:45 / Barcelona (Ronald Araújo) vs. Dinamo de Kiev (Carlos de Pena) - ESPN

13:45 / Salzburgo vs. Wolfsburgo - ESPN 2



16:00 / Benfica (Darwin Núñez) vs. Bayern Munich - ESPN Extra

16:00 / Manchester United (Edinson Cavani) vs. Atalanta - ESPN

16:00 / Zenit vs. Juventus (Rodrigo Bentancur) - ESPN 2

16:00 / Lille vs. Sevilla - ESPN 3

​16:00 / Young Boys vs. Villarreal

​16:00 / Chelsea vs. Malmo